augusztus 15., péntek

Mária névnap

25°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Apa, kezdődik: mutatjuk a vármegyei I. osztály őszi párosításait

Címkék#Zsámbéki SK#Tatai AC#Koppánymonostori SE#mennyei megyei#megyefoci#labdarúgás#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Szombaton végre elkezdődik a labdarúgó-szezon Komárom-Esztergomban! Hétvégén elrajtol a vármegyei I osztály 2025-26-os pontvadászata. Mutatjuk a bajnokság őszi párosításait!

Kemma.hu

Hétvégén veszi kezdetét a vármegyei I osztály 2025-26-os küzdelmei. A megyefoci élvonalának első fordulójában hazai pályán kezd az előző idény végén a bajnoki címről éppencsak lemaradó Tatai AC, aki a Vértessomlót látja vendégül, amely talán a játéknap egyik legjobban csengő párosítása. A kupacímvédő Koppánymonostor a Vértesszőlős ellen nyitja a mennyei megyeinek is becézett divízió új szezonját. A bajnoki címvédő Zsámbéki SK az idei szezonban már az NB III-ban rúgja a bőrt, így a Tata várhatja legnagyobb esélyesként a tavalyi tizenhárommal szemben immár csak tizenkét csapatot felvonultató területi I-es pontvadászatot. Mutatjuk olvasóinknak a területi első osztály sorsolását!

Szombaton végre elkezdődik a labdarúgó-szezon Komárom-Esztergomban! Hétvégén elrajtol a vármegyei I osztály 2025-26-os pontvadászata. Mutatjuk a bajnokság őszi párosításait!
Vármegyei I osztály: az edzőváltáson áteső Tatai AC a legnagyobb esélyese az új évadnak
Fotó: Zahovay Gábor/Facebook

Vármegyei I osztály: az őszi idény sorsolása

  • 1. forduló, augusztus 16., szombat: Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE, 17.30. Tatai AC–Vértessomló, 18. Augusztus 17., vasárnap: Környe SE–Bábolnai SE, FC Esztergom–Lábatlani ESE, Nyergesújfalu SE–DG Tát SE, Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK, 17.30.
  • 2. forduló, augusztus 24., szombat: Wati Kecskéd KSK–Tatai AC, Vértessomló–Nyergesújfalu SE, DG Tát SE–FC Esztergom, Vértesszőlősi SE–Környe SE, 17.30. Szeptember 3., szerda: Lábatlani ESE–Koppánymonostori SE, 17. November 23., vasárnap: Bábolnai SE–Sárisápi BSE, 14.
  • 3. forduló, augusztus 30., szombat: Koppánymonostori SE–DG Tát SE, 17.30. Tatai AC–Sárisápi BSE, 18. Augusztus 31., vasárnap: Környe SE–Lábatlani ESE, FC Esztergom–Vértessomló, Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK, Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE, 17.30.
  • 4. forduló, szeptember 6., szombat: Tatai AC–Bábolnai SE, 18. Szeptember 7., vasárnap: Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE, Wati Kecskéd KSK–FC Esztergom, Vértessomló–Koppánymonostori SE, DG Tát SE–Környe SE, Lábatlani ESE–Vértesszőlősi SE, 16.30.
  • 5. forduló, szeptember 13., szombat: Koppánymonostori SE–Wati Kecskéd KEK, 16.30. Szeptember 14., vasárnap: Környe SE–Vértessomló, FC Esztergom–Sárisápi BSE, Nyergesújfalu SE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–DG Tát SE, Bábolnai SE–Lábatlani ESE, 16.30.
  • 6. forduló, szeptember 20., szombat: Tatai AC–FC Esztergom, 18. Szeptember 21. vasárnap: Nyergesújfalu SE–Bábolnai SE, Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE, Wati Kecskéd KSK–Környe SE, Vértessomló–Vértesszőlősi SE, DG Tát SE–Lábatlani ESE, 16.
  • 7. forduló, szeptember 27., szombat: Koppánymonostori SE–Tatai AC, 16. Szeptember 28., vasárnap: Környe SE–Sárisápi BSE, FC Esztergom–Nyergesújfalu SE, Lábatlani ESE–Vértessomló, Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSE, Bábolnai SE–DG Tát SE, 16.
  • 8. forduló, október 4., szombat: Tatai AC–Környe SE, 18. Október 5., vasárnap: FC Esztergom–Bábolnai SE, Nyergesújfalu SE–Koppánymonostori SE, Sárisápi BSE–Vértesszőlősi SE, Wati Kecskéd KSK–Lábatlani ESE, Vértessomló–DG Tát SE.
  • 9. forduló, október 11., szombat: Koppánymonostori SE–FC Esztergom, 15. Október 12, vasárnap: Környe SE–Nyergesújfalu SE, DG Tát SE–Wati Kecskéd KSK, Lábatlani ESE–Sárisápi BSE, Vértesszőlősi SE–Tatai AC, Bábolnai SE–Vértessomló, 15.
  • 10. forduló, október 18., szombat: Koppánymonostori SE–Bábolnai SE, 14.30. Tatai AC–Lábatlani ESE, 18. Október 19., vasárnap: FC Esztergom–Környe SE, Nyergesújfalu SE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–DG Tát SE, Wati Kecskéd KSK–Vértessomló, 14.30.
  • 11. forduló, október 26., vasárnap: Környe SE–Koppánymonostori SE, Vértessomló–Sárisápi BSE, DG Tát SE–Tatai AC, Lábatlani ESE–Nyergesújfalu SE, Vértesszőlősi SE–FC Esztergom, Bábolnai SE–Wati Kecskéd KSK, 13.30.
  • 12. forduló, november 2., vasárnap: Bábolnai SE–Környe SE, Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE, Lábatlani ESE–FC Esztergom, DG Tát SE–Nyergesújfalu SE, Vértessomló–Tatai AC, Wati Kecskéd KSK–Sárisápi BSE, 13.30.
  • 13. forduló, november 8., szombat: Koppánymonostori SE–Lábatlani ESE, 13.30. Tatai AC–Wati Kecskéd KSK, 18. November 9., vasárnap: Nyergesújfalu SE–Vértessomló, FC Esztergom–DG Tát SE, Környe SE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–Bábolnai SE, 13.30.
  • 14. forduló, november 16., vasárnap: Lábatlani ESE–Környe SE, DG Tát SE–Koppánymonostori SE, Vértessomló–FC Esztergom, Wati Kecskéd KSK–Nyergesújfalu SE, Sárisápi BSE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE, 13.30.

A vármegyei I. osztály első fordulójának hivatalos jegyzőkönyvei EZEN A LINKEN érhetőek el!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu