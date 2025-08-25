Megyefoci: a bajnokaspiráns átvette a vezetést az élvonalban

Két vendég és egy hazai siker született a területi pontvadászat második játéknapján. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulós összecsapásai miatt csupán három mérkőzést játszottak le ezen a hétvégén a vármegyei I. osztályban.

Vármegyei I. osztály: a Tata megszerezte első győzelmét az idei pontvadászatban

Forrás: TAC Labdarúgó Szakosztály/Facebook

Vármegyei I: a bajnokaspiráns nem hibázott vasárnap

Összesen tíz gólt esett a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában.

A Tata egy fordulatos mérkőzésen 3–2-re győzött Kecskéden. A bajnokesélyes vendégek a 90. percben Pénzelik Soma góljával szerezték meg a három pontot. Körtvélyesi István együttese átvette a vezetést a tizenkét csapatot felvonultató negyedosztályú pontvadászatban.

A Tát 1–0-s győzelmet aratott az Esztergom ellen, míg a másodosztályból feljutó Környe kisebb meglepetésre 4–0-ra legyőzte az átalakulófélben lévő Vértesszőlős együttesét.