Megyefoci: a bajnokaspiráns átvette a vezetést az élvonalban
Csonka fordulóval folytatódott a megyefoci. A Tata szoros mérkőzésen győzött Kecskéden a vármegyei I osztályú labdarúgó-bajnokságban.
Két vendég és egy hazai siker született a területi pontvadászat második játéknapján. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulós összecsapásai miatt csupán három mérkőzést játszottak le ezen a hétvégén a vármegyei I. osztályban.
Vármegyei I: a bajnokaspiráns nem hibázott vasárnap
Összesen tíz gólt esett a Komárom-Esztergom vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában.
A Tata egy fordulatos mérkőzésen 3–2-re győzött Kecskéden. A bajnokesélyes vendégek a 90. percben Pénzelik Soma góljával szerezték meg a három pontot. Körtvélyesi István együttese átvette a vezetést a tizenkét csapatot felvonultató negyedosztályú pontvadászatban.
A Tát 1–0-s győzelmet aratott az Esztergom ellen, míg a másodosztályból feljutó Környe kisebb meglepetésre 4–0-ra legyőzte az átalakulófélben lévő Vértesszőlős együttesét.
Labdarúgás, területi I. osztály, 2. forduló
- Wati Kecskéd KSK–Tatai AC 2–3 (1–1)
Kecskéd, Wati-Kecskéd KSK, vezette: Áy János Hunor (Kun Péter Attila és Bokor Benjámin Alex).
Kecskéd: Bódis (Pavalacs 46.) – Neckernusz, Gacs, Hatos, Harsányi (Mizerák, 85.), Biró (Galambos, 77.), Schmidt, Raffai, Antal, Laczó (Gyenes, 65.), Klestenitz (Polovicz, 62.). Vezetőedző: Selymes Attila.
Tata: Szabó – Korcsok, Maruzs (Zacsek, 46.), Simonka, Márton, Bogár (Dumánszki, 82.), Szőke, Unger (Pénzelik, 46.), Marticsek, Csontos, Hajas. Vezetőedző: Körtvélyesi István.
Gólszerzők: Klestenitz (26.), Hatos (51.), illetve Maruzs (8.), Szőke (74.), Pénzelik (90.).
- DG Tát SE–FC Esztergom 1–0 (1–0)
Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vezette: Szeibert Philip (Gabala Zsombor és Uracs Roland).
Tát: Koller – Farkas, Dékány, Papp, Éber, Putnoki (Varga, 76.), Jámbor, Jónás (Varga, 67.), Gubó, Iacobut, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.
Esztergom: Nagy – Szutor, Tóth, Várszegi, Prska, Mészáros, Speier (Kiss, 86.), Bokros (Feka, 58.), Janzó, Guzli (Katarzsin, 72.), Domonkos. Vezetőedző: Kun Imre.
Gólszerző: Papp (22.).
- Vértesszőlősi SE–Környe SE 0–4 (0–1)
Vértesszőlős, Busch István Sportcentrum, vezette: Katona Bence Mihály (Faragó György és Vámosi Benedek).
Vértesszőlős: Balogh – Keszőcze, Farkas, Boros F., Goldschmiedt, Boros Á., Kese (Dr. Martonovics, 86.), Ozoróczi (Magyarics, 70.), Balázs (Fekete, 46.), Nagy D. (Vida, 82.), Nagy Gy. Vezetőedző: Schöffer Antal.
Környe: Ormándi – Kerék, Neszlinger (Mosberger, 88.), Fábián, Zelenai (Nagy, 61.), Stefán, Egri, Patyi (Hardi, 84.), Zséfár (Hajas, 84.), Bagosi, Mig (Kovács, 61.). Vezetőedző: Mohácsi Antal.
Gólszerzők: Egri (42., 87.), Nagy (62.), Kovács (82.).
A Lábatlan–Koppánymonostor, a Nyergesújfalu–Vértessomló és a Bábolna–Sárisáp mérkőzést később pótolják.
