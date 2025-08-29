1 órája
Villanyfényes mérkőzést játszik a bajnokaspiráns
Villanyfényes rangadót rendeznek Tatán. A vármegyei I. osztályban nem kevesebb, mint hat mérkőzésre kerül sor.
A labdarúgó Mol Magyar Kupa-hétvége után ismét benépesülnek szűkebb hazánk labdarúgó-pályái. A vármegyei I osztály előző fordulójában három meccset is halasztottak, ezúttal viszont teljes kört rendeznek.
Vármegyei I: rangadó Tatán
A játéknap rangadója egyértelműen a listavezető (bár vesztett pontok tekintetében nem a legjobb) Tata és a harmadik helyen álló Sárisáp összecsapása lesz, a második Koppánymonostor pedig a Tátot látja vendégül.
Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 3. forduló
Szombat, 17.30: Koppánymonostori SE–DG Tát SE; szombat, 18: Tatai AC–Sárisápi BSE; vasárnap, 17:30: Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE, FC Esztergom–Vértessomló, Környe SE–Lábatlani ESE, Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK.
Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Koppánymonostor és a Sárisáp