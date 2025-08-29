augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

Villanyfényes mérkőzést játszik a bajnokaspiráns

Villanyfényes rangadót rendeznek Tatán. A vármegyei I. osztályban nem kevesebb, mint hat mérkőzésre kerül sor.

Kun Attila

A labdarúgó Mol Magyar Kupa-hétvége után ismét benépesülnek szűkebb hazánk labdarúgó-pályái. A vármegyei I osztály előző fordulójában három meccset is halasztottak, ezúttal viszont teljes kört rendeznek.

Vármegyei I: a Tatai AC (sárgában) megőrizné vezető pozícióját
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei I: rangadó Tatán

A játéknap rangadója egyértelműen a listavezető (bár vesztett pontok tekintetében nem a legjobb) Tata és a harmadik helyen álló Sárisáp összecsapása lesz, a második Koppánymonostor pedig a Tátot látja vendégül.

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 3. forduló

Szombat, 17.30: Koppánymonostori SE–DG Tát SE; szombat, 18: Tatai AC–Sárisápi BSE; vasárnap, 17:30: Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE, FC Esztergom–Vértessomló, Környe SE–Lábatlani ESE, Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK.

 

