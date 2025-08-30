Válogatott focista jön Tatabányára, megvan a dátum is

Igazi fociünnepre, sőt, ünnepekre számíthatunk az egyik friss hír kapcsán: az NB III-ban, azon belül is a mi régiónkban válogatott labdarúgót igazolt az egyik klub. Ez pedig nem csak magának a csapatnak, de az elennfelek drukkereinek is új ízt, izgalmat hozhat a meccseken.

Válogatottat igazoltak az NB III-ba

Fotó: Török Attila / Forrás: NSO

Dorogon kezdi megyei körútját a válogatott focista

Az NB III Északnyugati csoportjában az október 26-i Tatabánya–Gyirmót összecsapás biztos izgalmas találkozó lesz. A Bányász szurkolói már most készülhetnek, hogy testközelből láthassák a válogatott játékost, aki a nyár folyamán igazolt új csapatához. Kalmár Zsolt 36-szoros válogatott, ahogy a Kisalföld írja, 2021-ben az Andorra elleni vb-selejtezőn sérült meg annyira, hogy műteni is kellett, de felépülése után több válogatott meccsen magára ölthette még a címeres mezt.

A Tatabánya mellett más megyei csapatok is szembekerülnek velük: a Dorog és a Komárom is készülhet Gyirmót-rangadóra, de a legnagyobb érdeklődés kétségtelenül a tatabányai összecsapást övezi. A dorogiak egyébként hazai pályán október 5-én fogadják a szomszédváriakat, míg a komáromiak november 9-én.

Kalmár Zsolt jelenléte önmagában emeli a mérkőzés színvonalát, de a jelenlegi listavezető ellen minden bizonnyal mindegyik csapat bizonyítani akar majd. A hazai közönség számára ritka élmény, hogy élőben láthatnak egy válogatott játékost hazai pályán.

Három városunk drukekrei is megnézhetik testközelből, mit tud Kalmár Zsolt

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar nemzet

A Tatabánya, a Dorog és a Komárom is minden bizonnyal felkészülten várja majd a Gyirmót FC érkezését, a helyi szurkolók pedig minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel fogják támogatni csapatukat.