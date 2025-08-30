augusztus 30., szombat

Fociszenzáció

1 órája

Válogatott focista jön Tatabányára, megvan a dátum is

Nem akármilyen játékost láthatnak a focipályán hamarosan a Komárom-Esztertom vármegyei drukkerek. Válogatott focista érkezik ugyanis az NB III északnyugati csoportjába, hogy mostantól itt bizonyítson.

Balogh Rebeka

Igazi fociünnepre, sőt, ünnepekre számíthatunk az egyik friss hír kapcsán: az NB III-ban, azon belül is a mi régiónkban válogatott labdarúgót igazolt az egyik klub. Ez pedig nem csak magának a csapatnak, de az elennfelek drukkereinek is új ízt, izgalmat hozhat a meccseken. 

Válogatott sztár érkezik Tatabányára, és nem is áll meg itt
Válogatottat igazoltak az NB III-ba
Fotó: Török Attila / Forrás: NSO

Dorogon kezdi megyei körútját a válogatott focista

Az NB III Északnyugati csoportjában az október 26-i Tatabánya–Gyirmót összecsapás biztos izgalmas találkozó lesz. A Bányász szurkolói már most készülhetnek, hogy testközelből láthassák a válogatott játékost, aki a nyár folyamán igazolt új csapatához. Kalmár Zsolt 36-szoros válogatott, ahogy a Kisalföld írja, 2021-ben az Andorra elleni vb-selejtezőn sérült meg annyira, hogy műteni is kellett, de felépülése után több válogatott meccsen magára ölthette még a címeres mezt.

A Tatabánya mellett más megyei csapatok is szembekerülnek velük: a Dorog és a Komárom is készülhet Gyirmót-rangadóra, de a legnagyobb érdeklődés kétségtelenül a tatabányai összecsapást övezi. A dorogiak egyébként hazai pályán október 5-én fogadják a szomszédváriakat, míg a komáromiak november 9-én.

Kalmár Zsolt jelenléte önmagában emeli a mérkőzés színvonalát, de a jelenlegi listavezető ellen minden bizonnyal mindegyik csapat bizonyítani akar majd. A hazai közönség számára ritka élmény, hogy élőben láthatnak egy válogatott játékost hazai pályán.

Három városunk drukekrei is megnézhetik testközelből, mit tud Kalmár Zsolt
Három városunk drukekrei is megnézhetik testközelből, mit tud Kalmár Zsolt
Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar nemzet

A Tatabánya, a Dorog és a Komárom is minden bizonnyal felkészülten várja majd a Gyirmót FC érkezését, a helyi szurkolók pedig minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel fogják támogatni csapatukat. 

 

