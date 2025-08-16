augusztus 16., szombat

Teke

1 órája

Újabb rutinos játékosok térnek vissza a bronzérmes tatabányai csapatba

A bronzérmes együttes megkezdte a felkészülést a soron következő idényre. Szabó Renáta vezetőedző szerint az idei szezonban feljebb léphet a dobogón a TSC.

Petrik József

Az elmúlt bajnokságban parádésan szereplő Tatabányai SC (TSC) szuperligás női tekecsapata már júliusban megkezdte a 2025-26-os pontvadászatra a felkészülést. Szabó Renáta vezetőedző együttese az elmúlt szezonban a képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett úgy, hogy végi csatában volt az ezüstéremért. Aztán az egyéni magyar bajnokságról is fényes érmekkel tértek haza a tatabányai hölgyek.

TSC: rutinos játékosok tértek vissza Tatabányára
Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

TSC: a vezetőedző nyilatkozott a felkészülésről

Az új szezonbeli esélyekről, a csapat háza táját érintő változásokról kérdeztük a szakvezetőt.

– Mióta gyakorolnak közösen?

– Nálunk már javában zajlik a felkészülés. Július elején kezdtük az alapozást, és már túl vagyunk az első edző meccseken is. Hazai pályán a TSC férfi gárdájával játszottunk. A hétvégén pedig az idei idényben szuperligás Oroszlány férfi alakulatával mérkőztünk. A hónap végén még lesz egy hosszú hétvégés edzőtáborunk. Aztán kezdődhet a bajnoki pontvadászat, mindjárt egy rangadóval, hiszen szeptember hatodikán, hazai pályán, a tavaly második Zalaegerszeget fogadjuk.

– Milyen változások történtek a csapatnál?

– Ifj. Lázár Brigitta, sajnos nem tudta vállalni az idei szezonban történő szereplést, de reményeim szerint jövőre visszatér hozzánk. Jó hír viszont, hogy Buzánszky Anna - hosszú sérülés után – ismét együtt dolgozik a többiekkel, azaz megkezdte a felkészülést. Rajta kívül van két, „újrakezdő” sportolónk is. Újból csatlakozott a társasághoz Némethné Katona Beáta és Szabó-Suhai Éva.

Az idei célokról

– Mire számíthatnak a szurkolók a lányoktól?

– Célunk mindenképp, hogy a dobogón végezzünk. De bízom benne, hogy még előrébb tudunk lépni, és akár a legfényesebb érem is elérhető lesz számunkra.

– Mi várható a nemzetközi kupában?

– Az NBC-kupára történő nevezés, úgynevezett kétlépcsős, és csak a második után alakul ki a végleges mezőny. Augusztus utolsó hetében már biztosat tudok mondani az ellenfelekről.

 

