Megyefoci: kiütéses győzelemmel kezdett az Ászár és a Csolnok, nyert az újonc Bana is +fotók

Labdarúgás, Vármegyei II. osztály, 1. forduló

Piliscsévi SE–Mocsa KSE 2–3 (1–1)

Piliscsév, vezette: Perge Viktor (Baranyai László, Berecz Levente).

Piliscsév: Mesterházi A. – Koller (Triff, 81.), Skerlecz (Kunyik, 77.), Klányi D., Mesterházi Cs., Nagyvári (Kucsera, 46.), Haraszti (Klányi N., 81.), Szőke, Pap, Tirpák, Rábl. Csapatvezető: Mészáros Dávid.

Mocsa: Németh – Korán, Zuggó, Jordán (Rácz, 56.), Bihari (Fábián, 70.), Kántor, Kerekes (Csizmadia, 78.), Czifra, Kovács (Prógli, 70.), Nádudvari, Mesterházi M.

Gólszerző: Koller (4.), Szőke (58. – tizenegyesből), illetve Kántor (21.), Kerekes (51., 64.).

Almásfüzitői SC–Tokodi SE 3–5 (1–2)

Almásfüzitő, vezette: Mann Ádám József (Patócs Dorina, Szabó Barnabás).

Almásfüzitő: Udvardi – Balázs, Tóth, Petrik, Kollár (Fekete, 46.), Rakita, Holovnyák, Varga M., Sarus, Bakos, Kolompár.Vezetőedző: Szalai Attila.

Tokod: Farkas – Csáki, Kiss B., Bartos, Balog (Papp, 58.), Kara (Tanka, 90.), Nánási (Gyügyei, 46.), Németh, Turcsán, Varga L. A. (Sándor, 46.), Szabó Á. (Oláh, 90.). Edző: Kiss László.

Gólszerző: Rakita (6.), Tóth (65. – tizenegyesből), Holovnyák (83.), illetve Németh (11.), Szabó Á. (18.), Kiss B. (75., 78.), Sándor (89.).

Csolnoki SZSE–D.M.A.C. Dunaalmás 5–0 (2–0)

Sárisáp, vezette: Lovas Gábor (Bankó István, Gyuricza Pál).

Csolnok: Banai – Janosek (Párkányi M., 78.), Barina (Mayer, 68.), Binder, Burányi (Rendes, 60.), Végh Bálint, Vörös (Farkas, 60.), Barlangi, Gause, Seregi (Tauber, 78.), Jantos. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Dunaalmás: Mészáros – Janetka (Szelőczey, 75.), Lencse, Patócs, Végh Bence (Csordás, 62.), Szuri (Rubin, 85.), Doma, Sáling, Nagy, Mezei, Kovács.

Gólszerző: Janosek (3.), Barlangi (38.), Végh Bálint (64.), Rendes (74.), Binder (81.).

Ászár KSE–Dunaszentmiklósi SE 7–1 (5–0)

Ászár, vezette: Urszán István (Szajkó Árpád Attila, Varga Éva).

Ászár: Tóth – Vági, Palotás, Méhes, Polgár (Rigó, 67.), Roll, Kiss (Sáhó, 67.), Stamler, Brandt (Wolf, 56.), Szabó, Hullám. Vezetőedző: Ligeti Dániel.

Dunaszentmiklós: Nyári – Dácher (Schmidt Sz., 13.), Purgel, Kollár, Szili, Szerencse, Turi, Szegedi, Lounes, Müller, Boros. Csapatvezető: Németh Tamás János.

Gólszerző: Kiss (2., 22., 28., 67.), Vági (23.), Palotás (39.), Boros (57. – öngól), illetve Szerencse (47. – tizenegyesből).

Baj KSE–Ikoba Beton Zsámbék II. 2–6 (1–3)

Baj, vezette: Mann Ádám József (Bokor Benjamin Alex, Krausz Gergely).

Baj: Havran – Kutak (Bódi, 50.), Farkas, Kuzma, Bova, Véber (Petőcz, 87.), Hocza, Németh, Számvéber, Antal (Ombódi, 59.), Fodor.

Zsámbék: Szabiányin – Lukics (Peinlich, 76.), Greznár, Kont, Yürekli, Billege (Fabók, 78.), Genszki, Homoki, Gulyás (Izeli, 57.), Bíró (Kovács, 78.), Madaras (Nagygyörgy, 66.).

Gólszerző: Németh (41.), Bova (85.), illetve Greznár (8., 44.), Billege (26., 77.), Madaras (62.), Izeli (89.).

Bakonysárkányi SE–Tardosi FC-TAC 4–6 (2–1)

Bakonysárkány, vezette: Szabó Géza (Baranyai László, Lakatos Zoltán).

Bakonysárkány: Wohl – Manner, Fischer, Vígh, Merkl B. (Merkl M., 64.), Büki, Ritter (Szűcs, 74.), Lakatos J. L., Nagy, Kokas, Wolf.

Tardos: Jurassa – Koronczi, Varga (Lázár, 46.), Tebele (Somogyvári, 52.), Fekete, Szöllősi, Csapucha, Molnár, Schaffer, Szabó A. V., Gesztesi (Jakabovics, 46.). Csapatvezetők: Árendás József, Kisék Szabolcs.

Gólszerző: Büki (15., 74.), Ritter (28.), Wolf (48.), illetve Csapucha (4., 54.), Koronczi (64., 75., 88.), Fekete (78.).

Banai KSK–Tatabányai Vasas 2–1 (1–0)

Bana, vezette: Sándor Tamás (Kiss Csaba, Szalai Balázs).

Bana: Nagy B. – Brulich J. (Szarvas E., 78.), Romos, Nyári (Nagy K., 64.), Varga, Brulich J. Z., Róth G., Lakatos, Schelb, Ress, Kovács M. (Vida, 78.). Csapatvezető: Angyal Roland.

Tatabánya: Leco G. – Monos, Szabó, Nyári (Leco A., 37.), Vajdai (Zsöllei, 64.), Takács, Tóth, Hérics (Kéri, 82.), Horváth (Petrity, 67.), Králl, Vankó. Edző: Saláta Gábor.

Gólszerző: Lakatos (31. – tizenegyesből), Varga (90.), illetve Tóth (88. – tizenegyesből).

Gyermely–Ácsi Kinizsi SC 4–1 (2–0)

Gyermely, vezette: Huszka Dániel László (dr. Vankó Gábor, Mosolygó Máté).

Gyermely: Kővári – Pap-Kolbert, Tóth L. L. (Tóth D., 61.), Hamza (Juhász, 85.), Ujhegyi (Erni, 75.), Káldi, Gecse (Tóth B., 81.), Terplán, Pregitzer, Stréhli, Soós. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Ács: Király B. G. – Villám, Torma (Szigeti, 79.), Bruckner, Rigó, Méri (Kohár T., 75.), Bartal, Kovács István, Kovács B. (Kerékgyártó, 67.), Kohár M. (Szücs, 46.), Király T. (Maszlavér, 61.). Csapatvezető: Kovács István.

Gólszerző: Ujhegyi (35., 50.), Terplán (44.), Káldi (74.), illetve Szücs (63.).