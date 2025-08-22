augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Megyefoci: kiütéses győzelemmel kezdett az Ászár és a Csolnok, nyert az újonc Bana is +fotók

Címkék#Mocsa KSE#labdarúgás - Megyei II. osztály#mennyei megyei#megyefoci#labdarúgás

Elkezdődött a vármegyei bajnokság. Gólokban gazdag meccseket hozott az új kiírás első fordulója, sima győzelmet aratott a Gyermely és a Zsámbék II. is a labdarúgó területi II osztályban.

Kun Attila

Útjára indult a labda a megyefoci új kiírásában. Az elmúlt hétvégén az első fordulót rendezték a vármegyei labdarúgó-bajnokság másodosztályának 2025-26-os szezonjában. A területi II osztályban nem tétlenkedtek a csatárok, ugyanis több mérkőzésen is kiszakadt a gólzsák.

Elkezdődött a vármegyei bajnokság. Gólokban gazdag meccseket hozott az új kiírás első fordulója, sima győzelmet aratott a Gyermely és a Zsámbék II. is a labdarúgó területi II osztályban.
Területi II osztály: a Tokod (piros mezben) meglepte az első osztályból kieső Almásfüzitőt
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Területi II: a címvédő begyűjtötte a három pontot

A játéknap szombati nyitómeccsén a kétszeres bajnoki címvédő Mocsa Piliscsévre látogatott és egy szoros mérkőzésen tudta hazavinni a három pontot.

A további két szombati összecsapáson a Tokod egy gólokban gazdag összecsapáson hozta el a három pontot az előző szezonban még az első osztályban szereplő Almásfüzitő otthonából, míg a Csolnok kiütéses győzelmet aratott az újonc, az előző szezonban a harmadosztály Északi csoportját megnyerő Dunaalmás ellen.

Vasárnap öt mérkőzéssel folytatódott a nyitókör

A szintén újonc (az előző szezonban a harmadik vonal Déli csoportját megnyerő) Bana a Tatabányai Vasas ellen tartotta otthon a pontokat. A házigazda az első félidőben büntetőből szerzett vezetést, a vendégcsapat szintén tizenegyesből a hajrában egyenlített. Pontot mégsem szerzett, mert a Bana a rendes játékidő utolsó percében megszerezte a győztes gólt.

A Zsámbék II. simán nyert Bajon, míg a Tardos egy gólgazdag meccsen jó hajrával hozta el a pontokat Bakonysárkányról. A vendégcsapatban Koronczi István Szabolcs háromszor volt eredményes. 

A Gyermely simán verte az Ácsot, az Ászár pedig a remeklő, négy gólt szerző (és ezzel az első fordulót követően a góllövőlista élére álló) Kiss János vezetésével még simábban a Dunaszentmiklóst. 

GALÉRIA: Megye II.: Fotón az Almásfüzitő-Tokod meccs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A vármegyei első osztály első köréhez hasonlóan sportszerűek voltak a csapatok, a bajnokság nyitókörében a játékvezetőknek ugyanis egy piros lapot sem kellett kiosztaniuk. 

 

Labdarúgás, Vármegyei II. osztály, 1. forduló

  • Piliscsévi SE–Mocsa KSE 2–3 (1–1) 
    Piliscsév, vezette: Perge Viktor (Baranyai László, Berecz Levente). 

Piliscsév: Mesterházi A. – Koller (Triff, 81.), Skerlecz (Kunyik, 77.), Klányi D., Mesterházi Cs., Nagyvári (Kucsera, 46.), Haraszti (Klányi N., 81.), Szőke, Pap, Tirpák, Rábl. Csapatvezető: Mészáros Dávid. 
Mocsa: Németh – Korán, Zuggó, Jordán (Rácz, 56.), Bihari (Fábián, 70.), Kántor, Kerekes (Csizmadia, 78.), Czifra, Kovács (Prógli, 70.), Nádudvari, Mesterházi M. 

Gólszerző: Koller (4.), Szőke (58. – tizenegyesből), illetve Kántor (21.), Kerekes (51., 64.). 

  • Almásfüzitői SC–Tokodi SE 3–5 (1–2) 
    Almásfüzitő, vezette: Mann Ádám József (Patócs Dorina, Szabó Barnabás). 

Almásfüzitő: Udvardi – Balázs, Tóth, Petrik, Kollár (Fekete, 46.), Rakita, Holovnyák, Varga M., Sarus, Bakos, Kolompár.Vezetőedző: Szalai Attila. 
Tokod: Farkas – Csáki, Kiss B., Bartos, Balog (Papp, 58.), Kara (Tanka, 90.), Nánási (Gyügyei, 46.), Németh, Turcsán, Varga L. A. (Sándor, 46.), Szabó Á. (Oláh, 90.). Edző: Kiss László. 

Gólszerző: Rakita (6.), Tóth (65. – tizenegyesből), Holovnyák (83.), illetve Németh (11.), Szabó Á. (18.), Kiss B. (75., 78.), Sándor (89.). 

  • Csolnoki SZSE–D.M.A.C. Dunaalmás 5–0 (2–0) 
    Sárisáp, vezette: Lovas Gábor (Bankó István, Gyuricza Pál). 

Csolnok: Banai – Janosek (Párkányi M., 78.), Barina (Mayer, 68.), Binder, Burányi (Rendes, 60.), Végh Bálint, Vörös (Farkas, 60.), Barlangi, Gause, Seregi (Tauber, 78.), Jantos. Vezetőedző: Párkányi Norbert. 
Dunaalmás: Mészáros – Janetka (Szelőczey, 75.), Lencse, Patócs, Végh Bence (Csordás, 62.), Szuri (Rubin, 85.), Doma, Sáling, Nagy, Mezei, Kovács. 
Gólszerző: Janosek (3.), Barlangi (38.), Végh Bálint (64.), Rendes (74.), Binder (81.). 

  • Ászár KSE–Dunaszentmiklósi SE 7–1 (5–0) 
    Ászár, vezette: Urszán István (Szajkó Árpád Attila, Varga Éva). 

Ászár: Tóth – Vági, Palotás, Méhes, Polgár (Rigó, 67.), Roll, Kiss (Sáhó, 67.), Stamler, Brandt (Wolf, 56.), Szabó, Hullám. Vezetőedző: Ligeti Dániel. 
Dunaszentmiklós: Nyári – Dácher (Schmidt Sz., 13.), Purgel, Kollár, Szili, Szerencse, Turi, Szegedi, Lounes, Müller, Boros. Csapatvezető: Németh Tamás János. 

Gólszerző: Kiss (2., 22., 28., 67.), Vági (23.), Palotás (39.), Boros (57. – öngól), illetve Szerencse (47. – tizenegyesből). 

  • Baj KSE–Ikoba Beton Zsámbék II. 2–6 (1–3) 
    Baj, vezette: Mann Ádám József (Bokor Benjamin Alex, Krausz Gergely). 

Baj: Havran – Kutak (Bódi, 50.), Farkas, Kuzma, Bova, Véber (Petőcz, 87.), Hocza, Németh, Számvéber, Antal (Ombódi, 59.), Fodor. 
Zsámbék: Szabiányin – Lukics (Peinlich, 76.), Greznár, Kont, Yürekli, Billege (Fabók, 78.), Genszki, Homoki, Gulyás (Izeli, 57.), Bíró (Kovács, 78.), Madaras (Nagygyörgy, 66.). 

Gólszerző: Németh (41.), Bova (85.), illetve Greznár (8., 44.), Billege (26., 77.), Madaras (62.), Izeli (89.). 

  • Bakonysárkányi SE–Tardosi FC-TAC 4–6 (2–1) 
    Bakonysárkány, vezette: Szabó Géza (Baranyai László, Lakatos Zoltán). 

Bakonysárkány: Wohl – Manner, Fischer, Vígh, Merkl B. (Merkl M., 64.), Büki, Ritter (Szűcs, 74.), Lakatos J. L., Nagy, Kokas, Wolf. 
Tardos: Jurassa – Koronczi, Varga (Lázár, 46.), Tebele (Somogyvári, 52.), Fekete, Szöllősi, Csapucha, Molnár, Schaffer, Szabó A. V., Gesztesi (Jakabovics, 46.). Csapatvezetők: Árendás József, Kisék Szabolcs. 

Gólszerző: Büki (15., 74.), Ritter (28.), Wolf (48.), illetve Csapucha (4., 54.), Koronczi (64., 75., 88.), Fekete (78.). 

  • Banai KSK–Tatabányai Vasas 2–1 (1–0) 
    Bana, vezette: Sándor Tamás (Kiss Csaba, Szalai Balázs). 

Bana: Nagy B. – Brulich J. (Szarvas E., 78.), Romos, Nyári (Nagy K., 64.), Varga, Brulich J. Z., Róth G., Lakatos, Schelb, Ress, Kovács M. (Vida, 78.). Csapatvezető: Angyal Roland. 
Tatabánya: Leco G. – Monos, Szabó, Nyári (Leco A., 37.), Vajdai (Zsöllei, 64.), Takács, Tóth, Hérics (Kéri, 82.), Horváth (Petrity, 67.), Králl, Vankó. Edző: Saláta Gábor. 

Gólszerző: Lakatos (31. – tizenegyesből), Varga (90.), illetve Tóth (88. – tizenegyesből). 

  • Gyermely–Ácsi Kinizsi SC 4–1 (2–0) 
    Gyermely, vezette: Huszka Dániel László (dr. Vankó Gábor, Mosolygó Máté). 

Gyermely: Kővári – Pap-Kolbert, Tóth L. L. (Tóth D., 61.), Hamza (Juhász, 85.), Ujhegyi (Erni, 75.), Káldi, Gecse (Tóth B., 81.), Terplán, Pregitzer, Stréhli, Soós. Vezetőedző: Sulyok Attila. 
Ács: Király B. G. – Villám, Torma (Szigeti, 79.), Bruckner, Rigó, Méri (Kohár T., 75.), Bartal, Kovács István, Kovács B. (Kerékgyártó, 67.), Kohár M. (Szücs, 46.), Király T. (Maszlavér, 61.). Csapatvezető: Kovács István. 

Gólszerző: Ujhegyi (35., 50.), Terplán (44.), Káldi (74.), illetve Szücs (63.).

A Tokod (labdával) Almásfüzitőről hozta el a három pontot a bajnokság nyitófordulójában Fotók: hagymási bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu