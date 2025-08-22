augusztus 22., péntek

Labdarúgás

35 perce

Megyefoci: a kétszeres címvédő a Csolnok legyőzésével lépne fel a dobogóra

Címkék#Mocsa KSE#labdarúgás - Megyei II. osztály#mennyei megyei#megyefoci#labdarúgás

A Magyar Kupa-küzdelmei ellenére teljes fordulót rendeznek a második divízióban. A területi II osztályban a címvédő Mocsa a második helyezettet látja vendégül.

Kemma.hu

Alig néhány nappal az augusztus 20-i ünnep után a mennyei megyei második fordulójához érkeztünk. Összesen nyolc mérkőzést rendeznek meg a labdarúgó területi II. osztályban.

Területi II: a Tokod SE sorozatban másodok győzelmére készül
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Területi II.: felsőházi derbi a bajnokság elején

A megyefoci második divíziójában a címvédő és jelenleg hetedik helyezett Mocsa a második helyen lévő Csolnokot látja vendégül. A nyitó körben mindkét csapat győzelemmel hangolt a vasárnapi találkozóra.

Az előző idényben bronzérmes Tardosi FC-TAC a Bakonysárkány elleni 6–4-es siker után az élvonalból kiesett Almásfüzitőt látja vendégül.

Duna-menti rangadó

A tavalyi idény negyedik helyezettje, a Dunaszentmiklós a harmadosztály északi csoportjából feljutó Dunaalmás otthonában szerezne pontokat.

A Dunaszentmiklós elleni 7–1-es győzelmével, jobb gólkülönbségének köszönhetően listavezető Ászár a Bakonysárkány ellen győzne a területi másodosztályú pontvadászat második játéknapján.

Labdarúgás, Területi II., 2. forduló: 

Augusztus 24., vasárnap, 17.30:

  • Ácsi Kinizsi–Piliscsévi SE
  • Mocsa KSE–Csolnoki SZSE
  • D.M.A.C. Dunaalmás–Dunaszentmiklós
  • Ászár KSE–Bakonysárkányi SE
  • Tardosi FC-TAC–Almásfüzitői SC
  • Tokod SE–Baj KSE
  • Ikoba Beton Zsámbék II–Banai KSK
  • Tatabányai Vasas–Gyermely

 

