Megyefoci: a kétszeres címvédő a Csolnok legyőzésével lépne fel a dobogóra
A Magyar Kupa-küzdelmei ellenére teljes fordulót rendeznek a második divízióban. A területi II osztályban a címvédő Mocsa a második helyezettet látja vendégül.
Alig néhány nappal az augusztus 20-i ünnep után a mennyei megyei második fordulójához érkeztünk. Összesen nyolc mérkőzést rendeznek meg a labdarúgó területi II. osztályban.
Területi II.: felsőházi derbi a bajnokság elején
A megyefoci második divíziójában a címvédő és jelenleg hetedik helyezett Mocsa a második helyen lévő Csolnokot látja vendégül. A nyitó körben mindkét csapat győzelemmel hangolt a vasárnapi találkozóra.
Az előző idényben bronzérmes Tardosi FC-TAC a Bakonysárkány elleni 6–4-es siker után az élvonalból kiesett Almásfüzitőt látja vendégül.
Duna-menti rangadó
A tavalyi idény negyedik helyezettje, a Dunaszentmiklós a harmadosztály északi csoportjából feljutó Dunaalmás otthonában szerezne pontokat.
A Dunaszentmiklós elleni 7–1-es győzelmével, jobb gólkülönbségének köszönhetően listavezető Ászár a Bakonysárkány ellen győzne a területi másodosztályú pontvadászat második játéknapján.
Labdarúgás, Területi II., 2. forduló:
Augusztus 24., vasárnap, 17.30:
- Ácsi Kinizsi–Piliscsévi SE
- Mocsa KSE–Csolnoki SZSE
- D.M.A.C. Dunaalmás–Dunaszentmiklós
- Ászár KSE–Bakonysárkányi SE
- Tardosi FC-TAC–Almásfüzitői SC
- Tokod SE–Baj KSE
- Ikoba Beton Zsámbék II–Banai KSK
- Tatabányai Vasas–Gyermely
