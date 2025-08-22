Megyefoci: a kétszeres címvédő a Csolnok legyőzésével lépne fel a dobogóra

Alig néhány nappal az augusztus 20-i ünnep után a mennyei megyei második fordulójához érkeztünk. Összesen nyolc mérkőzést rendeznek meg a labdarúgó területi II. osztályban.

Területi II: a Tokod SE sorozatban másodok győzelmére készül

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Területi II.: felsőházi derbi a bajnokság elején

A megyefoci második divíziójában a címvédő és jelenleg hetedik helyezett Mocsa a második helyen lévő Csolnokot látja vendégül. A nyitó körben mindkét csapat győzelemmel hangolt a vasárnapi találkozóra.

Az előző idényben bronzérmes Tardosi FC-TAC a Bakonysárkány elleni 6–4-es siker után az élvonalból kiesett Almásfüzitőt látja vendégül.

Duna-menti rangadó

A tavalyi idény negyedik helyezettje, a Dunaszentmiklós a harmadosztály északi csoportjából feljutó Dunaalmás otthonában szerezne pontokat.

A Dunaszentmiklós elleni 7–1-es győzelmével, jobb gólkülönbségének köszönhetően listavezető Ászár a Bakonysárkány ellen győzne a területi másodosztályú pontvadászat második játéknapján.