Labdarúgás

1 órája

Megyefoci: a bajnokaspiráns idegenben javítana a csonka fordulóban

Címkék#tatai ac#mennyei megyei#megyefoci#labdarúgás#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Csupán három mérkőzést rendeznek a hétvégén. A labdarúgó területi I. osztályban három találkozót a kupaküzdelmek miatt elhalasztottak.

Kemma.hu

Csonka fordulóra kerül sor a megyefoci élvonalában. A területi I divízióban mindössze három összecsapást rendeznek meg vasárnap, ugyanis a Magyar Kupa-sorozat hétvégén esedékes második fordulójában több, ebben az osztályban szereplő csapat még versenyben van.

Területi I: a Tatai AC (sárga mezben) csakis a győzelemmel lehet elégedett Kecskéden
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Területi I.: a Tata idegenben javíthat

A mennyei megyeinek is becézett bajnokságban az első játéknapon kisebb meglepetésre a Vértessomló ellen 1–1-es döntetlent játszó Tata a Kecskéd otthonába látogat.

A jelentősen átalakult hazai együttes múlt hétvégén súlyos, 7–2-es vereséget szenvedett Sárisápon.

Az éllovas trió - Koppánymonostor, Sárisáp, Nyergesújfalu - a Magyar Kupa második fordulós szereplése miatt a szezon későbbi részében pótolja majd a hétvégi mérkőzését.

Nyeretlenek derbije

A Tát és az Esztergom összecsapásán két nyeretlen csapat találkozik egymással. A Tát Nyergesújfalun, míg az Esztergom a Lábatlan ellen maradt alul a nyitó körben.

A Vértesszőlős az újonc Környe ellen szerezné meg szezonbeli első pontjait. A területi másodosztály második helyezettjeként feljutó vendégek az első fordulóban egygólos mérkőzésen kaptak ki a Bábolna ellen.

Ezzel szemben a sereghajtó Vértesszőlős kiütéses, 10-1-es zakóba szaladt bele a vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor otthonában.

Labdarúgás, területi I, 2. forduló:

  • Wati Kecskéd KSK–Tatai AC

Kecskéd, vasárnap, 17.30.

  • DG Tát SE–FC Esztergom

Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vasárnap, 17.30.

  • Vértesszőlősi SE–Környe SE

Vértesszőlős, Busch István Sportcentrum, vasárnap, 17.30.

A Lábatlan–Koppánymonostor, a Nyergesújfalu–Vértessomló és a Bábolna–Sárisáp mérkőzést a Magyar Kupa második fordulója miatt későbbre halasztották.

 

