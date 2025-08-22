Megyefoci: a bajnokaspiráns idegenben javítana a csonka fordulóban

Csonka fordulóra kerül sor a megyefoci élvonalában. A területi I divízióban mindössze három összecsapást rendeznek meg vasárnap, ugyanis a Magyar Kupa-sorozat hétvégén esedékes második fordulójában több, ebben az osztályban szereplő csapat még versenyben van.

Területi I: a Tatai AC (sárga mezben) csakis a győzelemmel lehet elégedett Kecskéden

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Területi I.: a Tata idegenben javíthat

A mennyei megyeinek is becézett bajnokságban az első játéknapon kisebb meglepetésre a Vértessomló ellen 1–1-es döntetlent játszó Tata a Kecskéd otthonába látogat.

A jelentősen átalakult hazai együttes múlt hétvégén súlyos, 7–2-es vereséget szenvedett Sárisápon.

Az éllovas trió - Koppánymonostor, Sárisáp, Nyergesújfalu - a Magyar Kupa második fordulós szereplése miatt a szezon későbbi részében pótolja majd a hétvégi mérkőzését.