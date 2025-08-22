2 órája
Megyefoci: a bajnokaspiráns idegenben javítana a csonka fordulóban
Csupán három mérkőzést rendeznek a hétvégén. A labdarúgó területi I. osztályban három találkozót a kupaküzdelmek miatt elhalasztottak.
Csonka fordulóra kerül sor a megyefoci élvonalában. A területi I divízióban mindössze három összecsapást rendeznek meg vasárnap, ugyanis a Magyar Kupa-sorozat hétvégén esedékes második fordulójában több, ebben az osztályban szereplő csapat még versenyben van.
Területi I.: a Tata idegenben javíthat
A mennyei megyeinek is becézett bajnokságban az első játéknapon kisebb meglepetésre a Vértessomló ellen 1–1-es döntetlent játszó Tata a Kecskéd otthonába látogat.
A jelentősen átalakult hazai együttes múlt hétvégén súlyos, 7–2-es vereséget szenvedett Sárisápon.
Az éllovas trió - Koppánymonostor, Sárisáp, Nyergesújfalu - a Magyar Kupa második fordulós szereplése miatt a szezon későbbi részében pótolja majd a hétvégi mérkőzését.
Nyeretlenek derbije
A Tát és az Esztergom összecsapásán két nyeretlen csapat találkozik egymással. A Tát Nyergesújfalun, míg az Esztergom a Lábatlan ellen maradt alul a nyitó körben.
A Vértesszőlős az újonc Környe ellen szerezné meg szezonbeli első pontjait. A területi másodosztály második helyezettjeként feljutó vendégek az első fordulóban egygólos mérkőzésen kaptak ki a Bábolna ellen.
Ezzel szemben a sereghajtó Vértesszőlős kiütéses, 10-1-es zakóba szaladt bele a vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor otthonában.
Labdarúgás, területi I, 2. forduló:
- Wati Kecskéd KSK–Tatai AC
Kecskéd, vasárnap, 17.30.
- DG Tát SE–FC Esztergom
Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vasárnap, 17.30.
- Vértesszőlősi SE–Környe SE
Vértesszőlős, Busch István Sportcentrum, vasárnap, 17.30.
A Lábatlan–Koppánymonostor, a Nyergesújfalu–Vértessomló és a Bábolna–Sárisáp mérkőzést a Magyar Kupa második fordulója miatt későbbre halasztották.
