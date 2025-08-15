1 órája
A bajnoki aspiránsok otthon kezdenek a megyefoci szezonrajtján
Két és fél hónapos szünt után elrajtol a megyefoci 2025-26-os idénye. A területi I. osztályban hat mérkőzést rendeznek a nyitó hétvégén.
Koppánymonostoron rajtol el a 2025-26-os futballidény a vármegyei élvonalban Komárom-Esztergomban. A labdarúgó területi I. osztályban összesen huszonkét játéknap vár az alapszakaszban a tizenkét együttest felvonultató mezőnyre.
Területi I: a bajnoki esélyesek otthon kezdenek
A címvédő Zsámbéki SK osztályozó nélkül feljutott az NB III-ba, így 2023 után először szerepelhet a harmadosztályú pontvadászatban.
Szombaton két összecsapásra kerül sor a mennyei megyeinek is becézett divízióban.
A legnagyobb favorit, az előző kiírásban második Tatai AC szombat este 6 órakor az Új-úti sportpályán látja vendégül a tavaly hatodik Vértessomlót a megyefoci élvonalában.
A tatai együttest Schőn László helyett Körtvélyesi István irányítja majd a kispadon.
Csütörtöki hír, hogy tíz szezont követően a BLSZ I. osztályba frissen feljutó Ikarus BSE együttesébe igazol a Tata saját nevelésű labdarúgója, Mártonfi Máté. További változás, hogy hét szezont követően a másodosztályban szereplő Mocsára igazol a Tata állandó gólfelelőse, Zuggó János.
A bajnokság nyitómérkőzése 17.30 órakor veszi kezdetét. A Vármegyei Kupa címvédője, a regnáló bajnoki bronzérmes Koppánymonostor a tizenkettedik Vértesszőlőst látja vendégül a divízió nyitómérkőzésén.
Négy találkozó lesz vasárnap
A mérkőzések kétharmadát vasárnap rendezik meg a területi első osztályú pontvadászatban.
A 2022-23-as, illetve a 2023-24-es bajnoki idény aranyérmese, az ötödik Nyergesújfalu hazai pályán mérkőzik meg a hetedik Tát együttesével, míg az újonc, a másodosztályban ezüstérmes Környe a élvonalban nyolcadik Bábolnát fogadja.
A felsőházba várható - negyedik - Sárisáp az átalakulófélben lévő, a tavalyi szezonban tizedik Kecskéddel találkozik. A Sárisáp Kovács Dávid személyében tapasztalt hálóőrrel erősített az uborkaszezonban.
Az előző idényben gyengén teljesítő - tizenegyedik - Esztergom a kilencedik Lábatlant látja vendégül. Mind a négy vasárnapi meccs 17 óra 30 perckor kezdődik.
Labdarúgás, területi I. osztály, 1. forduló
Augusztus 16., szombat:
Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE, 17.30
Tatai AC–Vértessomló, 18.
Augusztus 17., vasárnap:
Környe SE–Bábolnai SE, 17.30
FC Esztergom–Lábatlani ESE, 17.30
Nyergesújfalu SE–DG Tát SE, 17.30
Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK, 17.30.
