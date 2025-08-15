augusztus 15., péntek

Labdarúgás

1 órája

A bajnoki aspiránsok otthon kezdenek a megyefoci szezonrajtján

Címkék#Zsámbéki SK#Koppánymonostor SE#tatai ac#Sárisápi BSE#mennyei megyei#megyefoci#labdarúgás#Labdarúgás - Megyei I. osztály

Két és fél hónapos szünt után elrajtol a megyefoci 2025-26-os idénye. A területi I. osztályban hat mérkőzést rendeznek a nyitó hétvégén.

Kemma.hu

Koppánymonostoron rajtol el a 2025-26-os futballidény a vármegyei élvonalban Komárom-Esztergomban. A labdarúgó területi I. osztályban összesen huszonkét játéknap vár az alapszakaszban a tizenkét együttest felvonultató mezőnyre

Területi I: az előző idényhez hasonlóan ismét Tatai AC a bajnokság favoritja
Fotó: Zahovay Gábor/Facebook

Területi I: a bajnoki esélyesek otthon kezdenek

A címvédő Zsámbéki SK osztályozó nélkül feljutott az NB III-ba, így 2023 után először szerepelhet a harmadosztályú pontvadászatban.

Szombaton két összecsapásra kerül sor a mennyei megyeinek is becézett divízióban.

A legnagyobb favorit, az előző kiírásban második Tatai AC szombat este 6 órakor az Új-úti sportpályán látja vendégül a tavaly hatodik Vértessomlót a megyefoci élvonalában.

A tatai együttest Schőn László helyett Körtvélyesi István irányítja majd a kispadon.

Csütörtöki hír, hogy tíz szezont követően a BLSZ I. osztályba frissen feljutó Ikarus BSE együttesébe igazol a Tata saját nevelésű labdarúgója, Mártonfi Máté. További változás, hogy hét szezont követően a másodosztályban szereplő Mocsára igazol a Tata állandó gólfelelőse, Zuggó János.

A bajnokság nyitómérkőzése 17.30 órakor veszi kezdetét. A Vármegyei Kupa címvédője, a regnáló bajnoki bronzérmes Koppánymonostor a tizenkettedik Vértesszőlőst látja vendégül a divízió nyitómérkőzésén.

Négy találkozó lesz vasárnap

A mérkőzések kétharmadát vasárnap rendezik meg a területi első osztályú pontvadászatban.

A 2022-23-as, illetve a 2023-24-es bajnoki idény aranyérmese, az ötödik Nyergesújfalu hazai pályán mérkőzik meg a hetedik Tát együttesével, míg az újonc, a másodosztályban ezüstérmes Környe a élvonalban nyolcadik Bábolnát fogadja.

A felsőházba várható - negyedik - Sárisáp az átalakulófélben lévő, a tavalyi szezonban tizedik Kecskéddel találkozik. A Sárisáp Kovács Dávid személyében tapasztalt hálóőrrel erősített az uborkaszezonban.

Az előző idényben gyengén teljesítő - tizenegyedik - Esztergom a kilencedik Lábatlant látja vendégül. Mind a négy vasárnapi meccs 17 óra 30 perckor kezdődik.

Labdarúgás, területi I. osztály, 1. forduló

Augusztus 16., szombat: 

Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE, 17.30

Tatai AC–Vértessomló, 18. 

Augusztus 17., vasárnap:

Környe SE–Bábolnai SE, 17.30

FC Esztergom–Lábatlani ESE, 17.30

Nyergesújfalu SE–DG Tát SE, 17.30

Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK, 17.30.

 

