1 órája
Új olimpiai számban rendeznek versenyt Tatán +fotók
Tókerülő versenyből országos bajnokság. A Tatai Regatta hazánk egyik legrangosabb evezősversenyévé vált, melynek programjában immár a beach sprint is szerepel.
A hétvégén az Öreg-tóra figyel a hazai evezősközösség: a XXVIII. Tatai Regatta idén (U19-es és felnőtt korosztályban) Európa-bajnoki válogató és országos bajnokság is egyben. A Magyar Evezős Szövetség és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet szervezésében immár huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a Tatai Regattát, amely mára nemcsak hagyományos tókerülő futamairól ismert, hanem a látványos és egyre nagyobb presztízsű beach sprint szakágáról is. Utóbbi első hazai versenyét egyébként tavaly rendezték, éppen Tatán.
Új olimpiai versenyszám a Tatai Regatta programjában
A beach sprint során 10-50 m futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, majd bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni az indítókapuba. A szakág öt éve jelent meg a Tatai Regattán, azóta pedig hatalmasat nőtt a jelentősége – olyannyira, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián már hivatalos versenyszámként szerepel.
GALÉRIA: Képeken a Tatai Regatta (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A verseny idén is roppant népszerű az indulók és szurkolók körében, hiszen több százan gyűltek össze az Öreg-tó partján, a versenyközpontként szolgáló Új Kajakház Ökoturisztikai Központ körül. Az időjárás (legalábbis ma) is kedvez az indulóknak, a gyönyörű, napos idő kiváló versenyfeltételeket kínál.