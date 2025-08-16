Új olimpiai számban rendeznek versenyt Tatán +fotók

A hétvégén az Öreg-tóra figyel a hazai evezősközösség: a XXVIII. Tatai Regatta idén (U19-es és felnőtt korosztályban) Európa-bajnoki válogató és országos bajnokság is egyben. A Magyar Evezős Szövetség és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet szervezésében immár huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a Tatai Regattát, amely mára nemcsak hagyományos tókerülő futamairól ismert, hanem a látványos és egyre nagyobb presztízsű beach sprint szakágáról is. Utóbbi első hazai versenyét egyébként tavaly rendezték, éppen Tatán.

A Tatai Regatta programjában már az új olimpiai versenyszám, az izgalmas beach sprint is szerepel

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Új olimpiai versenyszám a Tatai Regatta programjában

A beach sprint során 10-50 m futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, majd bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni az indítókapuba. A szakág öt éve jelent meg a Tatai Regattán, azóta pedig hatalmasat nőtt a jelentősége – olyannyira, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián már hivatalos versenyszámként szerepel.