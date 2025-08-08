Taroltak a TSC-s súlyemelők Kecskeméten

A napokban folytatódott a Tatabányai SC súlyemelőinek remek szezonja. A Bányász két felnőttversenyzője indult el a Kecskeméten rendezett Messzi István Emlékversenyen, amely egyben válogatóverseny is volt az U23-as Európa-bajnokságra. A két tatabányai versenyző összesen 10 új országos csúcsot ért el. Lucz Levente hat, Fekécs Szilárd pedig négy új hazai rekordot emelve hatalmas fölénnyel nyerte súlycsoportját.



A Tatabányai SC versenyzői kiemelkedően teljesítettek Kecskeméten

Forrás: Facebook/Tatabányai SC

A Tatabányai SC versenyzői előtt nem volt akadály



Fekécs Szilárd a felnőttek 88 kg-os súlycsoportjában indult, ahol szakításban 141, lökésben 170, összetettben pedig 311 kg-ot ért el. Fekécs úgy tudott mindhárom kategóriában országos csúcsot dönteni, hogy sérülten indult a versenyen! Lucz Levente szintén a felnőttek mezőnyében, mégpedig a 110 kg-osok között 142 kg-ot szakított, 181 kg-ot lökött, így 323 kg-os összetett eredménnyel végzett az élen. Amellett, hogy ő is országos csúcsot döntött mindhárom számban, az abszolút verseny második legjobbjaként végzett Kecskeméten.

A Tatabányai SC két kiválóan teljesítő súlyemelőjének eredményeihez természetesen a klub súlyemelő-szakosztályának vezetőedzője, Likerecz Attila is gratulált.





