Edzőváltást ért a Tatabánya újabb veresége
Az NB III. Északnyugati csoportjának hétvégi, vármegyei érdekeltségű eredményei. Ismét kikapott az Opus Tigáz Tatabánya, aminek edzőváltás lett a vége.
Az NB III. Északnyugati csoportjának 4. fordulójában a Dorog Zsámbékon is nyert, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel áll a második helyen. A Zsámbéknak továbbra sincs pontja és a 16., utolsó a tabellán. A Komárom újabb Győr-Moson-Sopron vármegyei túráján újabb pontot szerzett, de továbbra is a 14., kieső helyen tanyázik. A Tatabánya zsinórban harmadik vereségét szenvedte el és a 12. helyre esett vissza. A Budaörs elleni kudarc után menesztették Klausz László vezetőedzőt, utódja ideiglenes jelleggel Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója lesz.
Hibátlan Dorog, pont nélküli Zsámbék, mélyrepülő Tatabánya
Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC 1–2 (0–2)
Zsámbék, vezette: Horváth P. (Havasi-Németh K., Kovács Á.).
Zsámbék: Zima – Márton, Kerezsi, Bíró R., Nyúl, Áprily (Balázs, 46.), Orosházi, Peinlich (Horváth K., 46.), Nagy (Németh, 81.), Zsuppán (Sugár S., 84.), Czeglédi (Bartos, 55.). Vezetőedző: Némedi Norbert.
Dorog: Tóth – Barczi (Klausz, 63.), Szamosi (Farkas, 73.), Nagy-Kolozsvári, Horváth O. Sz., Koman, Dulló, Székely, Tischler (Gula, 63.), Erdey Zs. (Kovács A., 66.), Benkő (Forgó, 73.). Edző: Nikházi Márk.
Gólszerző: Horváth K. (62.), illetve Nagy (1. – öngól), Tischler (20.).
FC Sopron–Komárom VSE 1–1 (1–0)
Sopron, vezette: Molnár R. (Farkas G. Z., Pálfi B.).
Komárom: Ásványi – Vukaszovics, Farkas D. G., Bartos (Rátonyi, 65.), Batizi-Pócsi (Csöngei, 65.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Harangozó, Molnár K. (Bögi, 77.), Múcska. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Molnár M. (1.), illetve Batizi-Pócsi (63.).
Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya 3–2 (0–1)
Budaörs, vezette: Dr. Dédesi M. B. (Punyi Gy., Gergely M.).
Tatabánya: Zelizi – Árvai (Hadobás, 63.), Mártonfi (Geizer, 85.), Katona, Preklet (Kovács, 46.), Vass, Buna, Letenyei (Gaszner, 75.), Major, Deutsch, Sandal (Német, 75.). Vezetőedző: Klausz László.
Gólszerző: Deutsch (53. –öngól), Gál (74.), Schmidtka (79.), illetve Sandal (3.), Major (76.).