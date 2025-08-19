augusztus 19., kedd

Labdarúgás

45 perce

Edzőváltást ért a Tatabánya újabb veresége

Az NB III. Északnyugati csoportjának hétvégi, vármegyei érdekeltségű eredményei. Ismét kikapott az Opus Tigáz Tatabánya, aminek edzőváltás lett a vége.

Kun Attila

Az NB III. Északnyugati csoportjának 4. fordulójában a Dorog Zsámbékon is nyert, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel áll a második helyen. A Zsámbéknak továbbra sincs pontja és a 16., utolsó a tabellán. A Komárom újabb Győr-Moson-Sopron vármegyei túráján újabb pontot szerzett, de továbbra is a 14., kieső helyen tanyázik. A Tatabánya zsinórban harmadik vereségét szenvedte el és a 12. helyre esett vissza. A Budaörs elleni kudarc után menesztették Klausz László vezetőedzőt, utódja ideiglenes jelleggel Nagy Richárd, az utánpótlás szakmai igazgatója lesz. 

NB III.: kikapott Budaörsön és edzőt váltott az Opus Tigáz Tatabánya
Már nem Klausz László irányítja a Tatabánya csapatát
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Hibátlan Dorog, pont nélküli Zsámbék, mélyrepülő Tatabánya
 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 4. forduló

Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC 1–2 (0–2) 
Zsámbék, vezette: Horváth P. (Havasi-Németh K., Kovács Á.). 
Zsámbék: Zima – Márton, Kerezsi, Bíró R., Nyúl, Áprily (Balázs, 46.), Orosházi, Peinlich (Horváth K., 46.), Nagy (Németh, 81.), Zsuppán (Sugár S., 84.), Czeglédi (Bartos, 55.). Vezetőedző: Némedi Norbert. 
Dorog: Tóth – Barczi (Klausz, 63.), Szamosi (Farkas, 73.), Nagy-Kolozsvári, Horváth O. Sz., Koman, Dulló, Székely, Tischler (Gula, 63.), Erdey Zs. (Kovács A., 66.), Benkő (Forgó, 73.). Edző: Nikházi Márk. 
Gólszerző: Horváth K. (62.), illetve Nagy (1. – öngól), Tischler (20.). 

FC Sopron–Komárom VSE 1–1 (1–0) 
Sopron, vezette: Molnár R. (Farkas G. Z., Pálfi B.). 
Komárom: Ásványi – Vukaszovics, Farkas D. G., Bartos (Rátonyi, 65.), Batizi-Pócsi (Csöngei, 65.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Harangozó, Molnár K. (Bögi, 77.), Múcska. Vezetőedző: Horváth Csaba. 
Gólszerző: Molnár M. (1.), illetve Batizi-Pócsi (63.). 

Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya 3–2 (0–1) 
Budaörs, vezette: Dr. Dédesi M. B. (Punyi Gy., Gergely M.). 
Tatabánya: Zelizi – Árvai (Hadobás, 63.), Mártonfi (Geizer, 85.), Katona, Preklet (Kovács, 46.), Vass, Buna, Letenyei (Gaszner, 75.), Major, Deutsch, Sandal (Német, 75.). Vezetőedző: Klausz László. 
Gólszerző: Deutsch (53. –öngól), Gál (74.), Schmidtka (79.), illetve Sandal (3.), Major (76.). 
 

 

