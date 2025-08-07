A Fradi egykori válogatott csatára a tárkányi levegőnek és tehéntejnek köszönheti fittségét

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Ferencváros öregfiúk-csapata a napokban Bokodon lépett pályára, ahol a hasonló korosztályú helyi csapattal találkozott egy barátságos mérkőzés keretében a helyi falunap alkalmából. A Fradi edzője, Szokolai László adott interjút lapunknak.

Szokolai László autogramot ad Bokodon

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

– Milyen gyakran lép pályára a Ferencváros öregfiúk-csapata?

– Szerencsére rengeteg meghívást kapunk, ezért szinte minden hétvégén.

– Ennyi meccshez hány fős keret kell?

– A keretet 40 játékos alkotja, így mindenki elég játéklehetőséghez jut, nincs sértődés. A csapatvezető Bánki Dodó, az edzői feladatokat pedig Dzurják Csöpi, Mucha Józsi és jómagam felváltva látjuk el.

– Ön már nem is játszik?

– Egy éve futballoztam utoljára, jelenleg a Fradi öregfiúk-csapatánál betöltött edzői pozícióm mellett a budapesti Szent István Gimnáziumban dolgozom tehetséggondozóként.

– Mi a véleménye a jelenlegi Ferencvárosról és magyar futballról?

– Be kell látni, hogy sikert csak pénzzel lehet elérni. Tisztelem a csak magyar labdarúgókat alkalmazó Paksot, de nemzetközi szinten minőségi futballisták nélkül nem lehet komoly eredményt elérni. A Ferencvárossal szemben itthon mindig nagyok az elvárások, ezért is költ sok pénzt a klub külföldi labdarúgókra. Sokan keveslik a magyar játékosokat a csapatban, de ha szabadabbak lennének a gyerekek és nem befolyásolnák őket a szüleik, hatékonyabb lenne az utánpótlás-edzők munkája. Ezt az egész magyar labdarúgásra értem.

Szokolai László Csapó Károlyt tartotta a legjobb tatabányai futballistának

– Milyen emlékei vannak vármegyénkről?

– A Fradival sokat játszottunk Tatabányán, általában Bányásznapon. Volt, hogy annyi szurkoló gyűlt össze, hogy még a fákon is emberek lógtak, mi pedig nem tudtunk beállni busszal a stadionba. 1979. márciusában a bemelegítésnél Nyilasi Tibi mutat a lábaira. Látod? Kérdezi tőlem. Mit, Tibi? Kérdeztem vissza. Folyik a sportszáramból az erő, mondta ő, majd rúgott négy gólt, ezzel 5-1-re nyertünk Tatabányán. Ettől függetlenül nagyszerű meccseket játszottunk ott, nagy csatákat vívtunk. Oroszlányról is jó emlékeim vannak, egyszer a REAC edzőjeként jártam ott és győztünk. Az oroszlányi csapatot egyébként akkor Tornyi Barnabás vezette.