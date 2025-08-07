1 órája
A Fradi egykori válogatott csatára a tárkányi levegőnek és tehéntejnek köszönheti fittségét
A napokban Bokodon járt a Ferencváros korábbi labdarúgója. Szokolai László többek között vármegyénkkel kapcsolatos élményeit is megosztotta lapunkkal.
Ahogyan arról már beszámoltunk, a Ferencváros öregfiúk-csapata a napokban Bokodon lépett pályára, ahol a hasonló korosztályú helyi csapattal találkozott egy barátságos mérkőzés keretében a helyi falunap alkalmából. A Fradi edzője, Szokolai László adott interjút lapunknak.
– Milyen gyakran lép pályára a Ferencváros öregfiúk-csapata?
– Szerencsére rengeteg meghívást kapunk, ezért szinte minden hétvégén.
– Ennyi meccshez hány fős keret kell?
– A keretet 40 játékos alkotja, így mindenki elég játéklehetőséghez jut, nincs sértődés. A csapatvezető Bánki Dodó, az edzői feladatokat pedig Dzurják Csöpi, Mucha Józsi és jómagam felváltva látjuk el.
– Ön már nem is játszik?
– Egy éve futballoztam utoljára, jelenleg a Fradi öregfiúk-csapatánál betöltött edzői pozícióm mellett a budapesti Szent István Gimnáziumban dolgozom tehetséggondozóként.
– Mi a véleménye a jelenlegi Ferencvárosról és magyar futballról?
– Be kell látni, hogy sikert csak pénzzel lehet elérni. Tisztelem a csak magyar labdarúgókat alkalmazó Paksot, de nemzetközi szinten minőségi futballisták nélkül nem lehet komoly eredményt elérni. A Ferencvárossal szemben itthon mindig nagyok az elvárások, ezért is költ sok pénzt a klub külföldi labdarúgókra. Sokan keveslik a magyar játékosokat a csapatban, de ha szabadabbak lennének a gyerekek és nem befolyásolnák őket a szüleik, hatékonyabb lenne az utánpótlás-edzők munkája. Ezt az egész magyar labdarúgásra értem.
Szokolai László Csapó Károlyt tartotta a legjobb tatabányai futballistának
– Milyen emlékei vannak vármegyénkről?
– A Fradival sokat játszottunk Tatabányán, általában Bányásznapon. Volt, hogy annyi szurkoló gyűlt össze, hogy még a fákon is emberek lógtak, mi pedig nem tudtunk beállni busszal a stadionba. 1979. márciusában a bemelegítésnél Nyilasi Tibi mutat a lábaira. Látod? Kérdezi tőlem. Mit, Tibi? Kérdeztem vissza. Folyik a sportszáramból az erő, mondta ő, majd rúgott négy gólt, ezzel 5-1-re nyertünk Tatabányán. Ettől függetlenül nagyszerű meccseket játszottunk ott, nagy csatákat vívtunk. Oroszlányról is jó emlékeim vannak, egyszer a REAC edzőjeként jártam ott és győztünk. Az oroszlányi csapatot egyébként akkor Tornyi Barnabás vezette.
– Kik voltak a legnagyobb tatabányai ellenfelei?
– Knapik István, Néder István, Szabó Gyuri bácsi, aki egy igazi úriember volt a pályán, valamint Csapó Karcsi, akit a legjobb tatabányai futballistának tartottam.
– Csak futballal kapcsolatos élményei vannak vármegyénkből?
– Beteges gyerek voltam, ezért egy évre Tárkányba küldtek, mégpedig a nevelőmamám szüleihez. A friss tehéntej és a vidéki levegő megtette hatását, alaposan megedződtem akkor.
Szokolai László
Született: Budapest, 1952. március 25.
Sportága: labdarúgás
Posztja: csatár
Klubjai: Tipográfia, Schönherz SE, Bakony Vegyész, Rába ETO, Ferencváros, Sturm Graz (Ausztria), Volán SC, Gyöngyösi AK
Válogatottság: 12/2 (1978-1985)