augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A Fradi egykori válogatott csatára a tárkányi levegőnek és tehéntejnek köszönheti fittségét

Címkék#Csapó Karcsi#Szokolai László#Ferencváros#Rába ETO

A napokban Bokodon járt a Ferencváros korábbi labdarúgója. Szokolai László többek között vármegyénkkel kapcsolatos élményeit is megosztotta lapunkkal.

Kun Attila

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Ferencváros öregfiúk-csapata a napokban Bokodon lépett pályára, ahol a hasonló korosztályú helyi csapattal találkozott egy barátságos mérkőzés keretében a helyi falunap alkalmából. A Fradi edzője, Szokolai László adott interjút lapunknak.

Szokolai László, a Ferencváros öregfiúk-csapatának edzője vármegyei élményeiről is beszélt
Szokolai László autogramot ad Bokodon
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

– Milyen gyakran lép pályára a Ferencváros öregfiúk-csapata?

– Szerencsére rengeteg meghívást kapunk, ezért szinte minden hétvégén.

– Ennyi meccshez hány fős keret kell?

– A keretet 40 játékos alkotja, így mindenki elég játéklehetőséghez jut, nincs sértődés. A csapatvezető Bánki Dodó, az edzői feladatokat pedig Dzurják Csöpi, Mucha Józsi és jómagam felváltva látjuk el.

– Ön már nem is játszik?

– Egy éve futballoztam utoljára, jelenleg a Fradi öregfiúk-csapatánál betöltött edzői pozícióm mellett a budapesti Szent István Gimnáziumban dolgozom tehetséggondozóként.

– Mi a véleménye a jelenlegi Ferencvárosról és magyar futballról?

– Be kell látni, hogy sikert csak pénzzel lehet elérni. Tisztelem a csak magyar labdarúgókat alkalmazó Paksot, de nemzetközi szinten minőségi futballisták nélkül nem lehet komoly eredményt elérni. A Ferencvárossal szemben itthon mindig nagyok az elvárások, ezért is költ sok pénzt a klub külföldi labdarúgókra. Sokan keveslik a magyar játékosokat a csapatban, de ha szabadabbak lennének a gyerekek és nem befolyásolnák őket a szüleik, hatékonyabb lenne az utánpótlás-edzők munkája. Ezt az egész magyar labdarúgásra értem. 

Szokolai László Csapó Károlyt tartotta a legjobb tatabányai futballistának

– Milyen emlékei vannak vármegyénkről?

– A Fradival sokat játszottunk Tatabányán, általában Bányásznapon. Volt, hogy annyi szurkoló gyűlt össze, hogy még a fákon is emberek lógtak, mi pedig nem tudtunk beállni busszal a stadionba. 1979. márciusában a bemelegítésnél Nyilasi Tibi mutat a lábaira. Látod? Kérdezi tőlem. Mit, Tibi? Kérdeztem vissza. Folyik a sportszáramból az erő, mondta ő, majd rúgott négy gólt, ezzel 5-1-re nyertünk Tatabányán. Ettől függetlenül nagyszerű meccseket játszottunk ott, nagy csatákat vívtunk. Oroszlányról is jó emlékeim vannak, egyszer a REAC edzőjeként jártam ott és győztünk. Az oroszlányi csapatot egyébként akkor Tornyi Barnabás vezette. 

– Kik voltak a legnagyobb tatabányai ellenfelei?

– Knapik István, Néder István, Szabó Gyuri bácsi, aki egy igazi úriember volt a pályán, valamint Csapó Karcsi, akit a legjobb tatabányai futballistának tartottam.

– Csak futballal kapcsolatos élményei vannak vármegyénkből?

– Beteges gyerek voltam, ezért egy évre Tárkányba küldtek, mégpedig a nevelőmamám szüleihez. A friss tehéntej és a vidéki levegő megtette hatását, alaposan megedződtem akkor.

Szokolai László

Született: Budapest, 1952. március 25.

Sportága: labdarúgás

Posztja: csatár

Klubjai: Tipográfia, Schönherz SE, Bakony Vegyész, Rába ETO, Ferencváros, Sturm Graz (Ausztria), Volán SC, Gyöngyösi AK

Válogatottság: 12/2 (1978-1985)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu