Szoboszlai és Kerkez voltak a Liverpool legjobbjai! Vagy mégsem?

Mint ismert, a Liverpool vasárnap 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re veszített a Crystal Palace ellen az Angol Szuperkupa (Community Shield) fináléjában. A Magyar Nemzet írt róla, hogy az eredmenyek.com szerint A Liverpool két magyarja, a meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik, valamint a csapatban ezúttal bemutatkozó és 84 percet játszó Kerkez Milos voltak együttesük legjobbjai.

Szoboszlai Dominik (balra) teljesítménye megosztotta a szakembereket

Forrás: Liverpool FC



Kerkez Milos 7,4-es, Szoboszlai Dominik 7,3-as osztályzatot kapott.



Ezzel valóban csapatuk legjobbjai voltak, rajtuk kívül még Florian Wirtz (7,1) nyújtott átlagon felülit a Liverpoolból – legalábbis az említett portál szerint. Természetesen több honlap is értékelte a futballisták teljesítményét, a védekező középpályásként gólpasszt is adó Szoboszlai, valamint Kerkez sem kapott máshol hasonlóan magas osztályzatokat.