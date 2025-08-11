1 órája
Szoboszlai és Kerkez voltak a Liverpool legjobbjai! Vagy mégsem?
A Liverpool büntetőkkel elbukta a Crystal Palace elleni Angol Szuperkupa-döntőt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyett a vörösöknél.
Szoboszlai Dominik (balra) teljesítménye megosztotta a szakembereket
Forrás: Liverpool FC
Mint ismert, a Liverpool vasárnap 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel 3-2-re veszített a Crystal Palace ellen az Angol Szuperkupa (Community Shield) fináléjában. A Magyar Nemzet írt róla, hogy az eredmenyek.com szerint A Liverpool két magyarja, a meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik, valamint a csapatban ezúttal bemutatkozó és 84 percet játszó Kerkez Milos voltak együttesük legjobbjai.
Kerkez Milos 7,4-es, Szoboszlai Dominik 7,3-as osztályzatot kapott.
Ezzel valóban csapatuk legjobbjai voltak, rajtuk kívül még Florian Wirtz (7,1) nyújtott átlagon felülit a Liverpoolból – legalábbis az említett portál szerint. Természetesen több honlap is értékelte a futballisták teljesítményét, a védekező középpályásként gólpasszt is adó Szoboszlai, valamint Kerkez sem kapott máshol hasonlóan magas osztályzatokat.