Tatai érmekkel zárult az országos bajnokság, a tatabányai lány betegen is közel volt az éremhez

Magas színvonalú mérkőzések és rekkenő forróság várta a sportág szerelmeseit a magyar strandröplabda új otthonában, Óbuda szívében. A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence, míg a nőknél Vasvári Eszter és Zsófi nyerte a strandröplabda Ob-t, melynek döntőjére a Budapest Gardenben került sor. Szűkebb értelemben vett hazánk versenyzői is érdekeltek voltak a végjátékban.

Strandröplabda Ob: Hajós Artúr, Stréli Bence, illetve Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi (középen)

Forrás: Hunvolley/Facebook

Strandröplabda Ob: a Vasvári-lányoké a trón

A viadal női döntőjében az első két fordulón győztes Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi döntő szettben jobbnak bizonyult a harmadik tornán aranyérmes Villám Lilla, Kun Stefánia egységnél.

Villám és Kun a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeiben versenyez.

Villám Lilla sorozatban négy magyar bajnoki cím után szorult le a dobogó felső fokáról.

Az ezüstérmes Villám Lilla és Kun Stefánia

Forrás: Beach Volleyball Hungary/Facebook

Kun Stefánia bizonyára nem unatkozik, hiszen Vasvári Zsófi oldalán már az ausztriai Badenben megrendezett U22-es Európa-bajnokságon lép homokra.

A bronzérmes Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn lett, miután két játszmában legyőzték a tatabányai Gubik Hanna, Nagy Eszter duót.

Gubik Hanna: egész héten antibiotikumon éltem

A korábbi három fordulóban bronzérmes Gubik Instagram-oldalán úgy fogalmazott, hogy kemény és kaotikus időszak áll mögöttük.

Gubik Hanna és Nagy Eszter negyedikként zárt

Forrás: Beach Volleyball Hungary/Facebook

A versenyt megelőző héten vasárnap este kórházba kerültem és onnantól kezdve antibiotikumot kellett szednem, Eszti háta pedig csütörtökön „beállt”. Nem ilyen felkészülésben reménykedtünk. A szezon azonban még nem ért véget számunkra, nagyon izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban. Köszönöm Esztinek, hogy mindenben mellettem állt és segített nekem.

– értékelt az embert próbáló napokat követően a 21 éves Gubik Hanna, aki párostársával, a 36 éves Nagy Eszterrel a negyedik helyen zárta az országos bajnokság budapesti döntőjét.

A férfiaknál az elmúlt évek legjobbja győzött

A férfiaknál a korábban egymás oldalán ötszörös bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence ismét győzött, miután két szettben jobbnak bizonyult a Szabó Vilmos, Bogáncs Bálint kettősnél. Szabó a Villán/Kun egységhez hasonlóan a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeit képviselte.

Az ifjúsági olimpiai negyedik helyezett kettős - Hajós és Stréli - másfél éves kihagyás után állt össze újra az országos döntőre.

A páros tagjai együtt hatodik, Stréli - aki tavaly Dóczi Domonkos oldalán lett aranyérmes - ugyanakkor hetedik országos bajnoki címét gyűjtötte be.

A bronzérmet Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas szerezte meg.

A kettős a Kun, Vasvári egységhez hasonlóan ugynacsak szerepel az U22-es kontinenstornán.