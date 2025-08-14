augusztus 14., csütörtök

Strandröplabda

51 perce

Tatai érmekkel zárult az országos bajnokság, a tatabányai lány betegen is közel volt az éremhez

Címkék#strandröplabda#Villám Lilla#strandröplabda ob#Kun Stefánia#Budapest Garden#országos bajnokság

Egy visszatérő és egy rutinos páros sikerét hozta a Budapest Gardenben megrendezett hazai torna. A strandröplabda Ob döntője egy sima és egy döntő szettes finálét hozott. Vármegyei sportolóink is remekül szerepeltek.

Kemma.hu

Magas színvonalú mérkőzések és rekkenő forróság várta a sportág szerelmeseit a magyar strandröplabda új otthonában, Óbuda szívében. A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence, míg a nőknél Vasvári Eszter és Zsófi nyerte a strandröplabda Ob-t, melynek döntőjére a Budapest Gardenben került sor. Szűkebb értelemben vett hazánk versenyzői is érdekeltek voltak a végjátékban.

Strandröplabda Ob: Hajós Artúr, Stréli Bence, illetve Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi (középen)
Forrás: Hunvolley/Facebook

Strandröplabda Ob: a Vasvári-lányoké a trón

A viadal női döntőjében az első két fordulón győztes Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi döntő szettben jobbnak bizonyult a harmadik tornán aranyérmes Villám Lilla, Kun Stefánia egységnél.

Villám és Kun a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeiben versenyez.

Villám Lilla sorozatban négy magyar bajnoki cím után szorult le a dobogó felső fokáról.

Az ezüstérmes Villám Lilla és Kun Stefánia
Forrás: Beach Volleyball Hungary/Facebook

Kun Stefánia bizonyára nem unatkozik, hiszen Vasvári Zsófi oldalán már az ausztriai Badenben megrendezett U22-es Európa-bajnokságon lép homokra.

A bronzérmes Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn lett, miután két játszmában legyőzték a tatabányai Gubik Hanna, Nagy Eszter duót.

Gubik Hanna: egész héten antibiotikumon éltem

A korábbi három fordulóban bronzérmes Gubik Instagram-oldalán úgy fogalmazott, hogy kemény és kaotikus időszak áll mögöttük.

Gubik Hanna és Nagy Eszter
Gubik Hanna és Nagy Eszter negyedikként zárt
Forrás: Beach Volleyball Hungary/Facebook

A versenyt megelőző héten vasárnap este kórházba kerültem és onnantól kezdve antibiotikumot kellett szednem, Eszti háta pedig csütörtökön „beállt”. Nem ilyen felkészülésben reménykedtünk. A szezon azonban még nem ért véget számunkra, nagyon izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban. Köszönöm Esztinek, hogy mindenben mellettem állt és segített nekem.

– értékelt az embert próbáló napokat követően a 21 éves Gubik Hanna, aki párostársával, a 36 éves Nagy Eszterrel a negyedik helyen zárta az országos bajnokság budapesti döntőjét.

A férfiaknál az elmúlt évek legjobbja győzött

A férfiaknál a korábban egymás oldalán ötszörös bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence ismét győzött, miután két szettben jobbnak bizonyult a Szabó Vilmos, Bogáncs Bálint kettősnél. Szabó a Villán/Kun egységhez hasonlóan a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeit képviselte.

Az ifjúsági olimpiai negyedik helyezett kettős - Hajós és Stréli - másfél éves kihagyás után állt össze újra az országos döntőre.

A páros tagjai együtt hatodik, Stréli - aki tavaly Dóczi Domonkos oldalán lett aranyérmes - ugyanakkor hetedik országos bajnoki címét gyűjtötte be.

A bronzérmet Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas szerezte meg. 

A kettős a Kun, Vasvári egységhez hasonlóan ugynacsak szerepel az U22-es kontinenstornán.

Strandröplabda országos bajnokság, Budapest Garden, döntő

  • férfiak, elődöntő:

Hajós, Stréli (SRSE)–Borbély, Niemeier (SRSE) 2–0 (15, 17)

Szabó V., Bogáncs (ÉDRA, SRSE)–Veress, Tari (SRSE) 2–1 (-14, 19, 19)

a 3. helyért:

Borbély, Niemeier–Veress, Tari 2-0 (19, 17)

döntő:

Hajós, Stréli–Szabó V., Bogáncs 2-0 (18, 9)

  • nők, elődöntő:

Vasvári E., Vasvári Zs. (Vasas)–Honti-Majoros, Posztós-Szabó (Beach Sport, KSE) 2-0 (21, 11)

Villám L., Kun (ÉDRA)–Gubik, Nagy E. (Strandsport SE, Beach Sport) 2-0 (17, 20)

a 3. helyért:

Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2-0 (15, 20)

döntő:

Vasvári E., Vasvári Zs.–Villám L., Kun 2-1 (14, -12, 10)

 

 

