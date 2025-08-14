1 órája
Tatai érmekkel zárult az országos bajnokság, a tatabányai lány betegen is közel volt az éremhez
Egy visszatérő és egy rutinos páros sikerét hozta a Budapest Gardenben megrendezett hazai torna. A strandröplabda Ob döntője egy sima és egy döntő szettes finálét hozott. Vármegyei sportolóink is remekül szerepeltek.
Magas színvonalú mérkőzések és rekkenő forróság várta a sportág szerelmeseit a magyar strandröplabda új otthonában, Óbuda szívében. A férfiaknál Hajós Artúr és Stréli Bence, míg a nőknél Vasvári Eszter és Zsófi nyerte a strandröplabda Ob-t, melynek döntőjére a Budapest Gardenben került sor. Szűkebb értelemben vett hazánk versenyzői is érdekeltek voltak a végjátékban.
Strandröplabda Ob: a Vasvári-lányoké a trón
A viadal női döntőjében az első két fordulón győztes Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi döntő szettben jobbnak bizonyult a harmadik tornán aranyérmes Villám Lilla, Kun Stefánia egységnél.
Villám és Kun a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeiben versenyez.
Villám Lilla sorozatban négy magyar bajnoki cím után szorult le a dobogó felső fokáról.
Kun Stefánia bizonyára nem unatkozik, hiszen Vasvári Zsófi oldalán már az ausztriai Badenben megrendezett U22-es Európa-bajnokságon lép homokra.
A bronzérmes Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn lett, miután két játszmában legyőzték a tatabányai Gubik Hanna, Nagy Eszter duót.
Gubik Hanna: egész héten antibiotikumon éltem
A korábbi három fordulóban bronzérmes Gubik Instagram-oldalán úgy fogalmazott, hogy kemény és kaotikus időszak áll mögöttük.
A versenyt megelőző héten vasárnap este kórházba kerültem és onnantól kezdve antibiotikumot kellett szednem, Eszti háta pedig csütörtökön „beállt”. Nem ilyen felkészülésben reménykedtünk. A szezon azonban még nem ért véget számunkra, nagyon izgatott vagyok a jövővel kapcsolatban. Köszönöm Esztinek, hogy mindenben mellettem állt és segített nekem.
– értékelt az embert próbáló napokat követően a 21 éves Gubik Hanna, aki párostársával, a 36 éves Nagy Eszterrel a negyedik helyen zárta az országos bajnokság budapesti döntőjét.
A férfiaknál az elmúlt évek legjobbja győzött
A férfiaknál a korábban egymás oldalán ötszörös bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence ismét győzött, miután két szettben jobbnak bizonyult a Szabó Vilmos, Bogáncs Bálint kettősnél. Szabó a Villán/Kun egységhez hasonlóan a tatai központú Észak-dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) színeit képviselte.
Az ifjúsági olimpiai negyedik helyezett kettős - Hajós és Stréli - másfél éves kihagyás után állt össze újra az országos döntőre.
A páros tagjai együtt hatodik, Stréli - aki tavaly Dóczi Domonkos oldalán lett aranyérmes - ugyanakkor hetedik országos bajnoki címét gyűjtötte be.
A bronzérmet Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas szerezte meg.
A kettős a Kun, Vasvári egységhez hasonlóan ugynacsak szerepel az U22-es kontinenstornán.
Strandröplabda országos bajnokság, Budapest Garden, döntő
- férfiak, elődöntő:
Hajós, Stréli (SRSE)–Borbély, Niemeier (SRSE) 2–0 (15, 17)
Szabó V., Bogáncs (ÉDRA, SRSE)–Veress, Tari (SRSE) 2–1 (-14, 19, 19)
a 3. helyért:
Borbély, Niemeier–Veress, Tari 2-0 (19, 17)
döntő:
Hajós, Stréli–Szabó V., Bogáncs 2-0 (18, 9)
- nők, elődöntő:
Vasvári E., Vasvári Zs. (Vasas)–Honti-Majoros, Posztós-Szabó (Beach Sport, KSE) 2-0 (21, 11)
Villám L., Kun (ÉDRA)–Gubik, Nagy E. (Strandsport SE, Beach Sport) 2-0 (17, 20)
a 3. helyért:
Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2-0 (15, 20)
döntő:
Vasvári E., Vasvári Zs.–Villám L., Kun 2-1 (14, -12, 10)
