1 órája
Rózsahegyi Bori mindent vitt, felült Európa trónjára!
A bájos nyergesújfalui és tatabányai kötődésű atlétalány pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta Tamperében. Rózsahegyi Bori aranyérmet nyert a finnországi korosztályos atlétikai Európa-bajnokságon.
Hatalmas vármegyei siker született vasárnap este a finnországi utánpótlás-világversenyen. A még mindig csak 18 éves Rózsahegyi Bori távolugrásban diadalmaskodott a Tamperében megrendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A Tatabányai Sport Club fiatal reménysége a viadal zárónapján elsőéves U20-asként hallgathatta meg a magyar Himnuszt.
Rózsahegyi Bori fantasztikus visszatérése
A Tatabányai Sport Club 2007-es születésű versenyzője 2024 májusában egy gátas gyakorlat közben bokasérülést szenvedett, mindennek ellenére rajthoz állt a júliusi U18-as Eb-n, ahol mindössze tíz centiméterrel lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett távolugrásban.
Kiss Tamás tanítványa remek előjelekkel várta az augusztusi korosztályos kontinensbajnokságot, ugyanis július elején 6.48 méteres egyéni csúccsal győzött a szolnoki U20-as országos bajnokságon, mellyel a 2024 februárjában elért legjobbját adta át a múltnak (6.38 m).
A TSC kiválósága a szombati selejtezőben elért 5.99 méteres eredménnyel 12.-ként éppen csak becsúszott a női távolugrás tizenkét fős fináléjába. Rózsahegyi nem volt messze attól, hogy már a selejtezőben elvérezzen, ugyanis korábbi csapattársa, az ugyancsak 2007-es születésű, azóta már az MTK színeiben versenyző Boczonádi Bora végzett mögötte a 15. helyen (5.81 m), aki ezzel lemaradt a viadal fináléjáról. A 18 éves lánynak csak az esti csapatmegbeszélésen esett le, hogy akár csapattársa is kiejtheti a döntőből.
A vasárnap esti döntő jól kezdődött a kétszeres EYOF-győztes számára, ugyanis a második sorozat végén 6.35 méterrel átvette a vezetést, majd a következő kísérleteknél hárman is túlugrották, vagyis a negyedik helyről várta a végjátékot.
Az ötödik széria végén Rózsahegyi egy tökéletesen kivitelezett ugrással ismét az élre állt (6.46 m), a vezetést pedig már nem engedte ki a kezéből, így karrierje eddigi legnagyobb eredményét elérve brit és ukrán riválisát megelőzve a dobogó tetején ünnepelhetett.
Bori edzője 2020 augusztusa óta az a Henyecz László volt, aki egészen 2025 nyaráig foglalkozott a nyergesújfalui kötődésű atlétalánnyal.
A TSC másik versenyzője, Szabó Benjámin új egyéni csúccsal (8:52.58 perc) a hetedik helyen zárt 3000 méteres akadályfutásban. A korosztályos magyar bajnok, Pfiszterer Dorina is tagja volt a 4x100 méteres magyar női váltónak, amely a 12. pozícióban végzett, így lemaradt a döntőről.
Rózsahegyi: nem volt zökkenőmentes ez az év sem
Fantasztikus érzés világversenyt nyerni, főleg a tavalyi után, ami nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nem volt zökkenőmentes ez az év sem, ugyanis edzőváltáson vagyok túl, új technikát tanultam, ami még nem annyira stabil, szóval nem voltam annyira biztos abban, hogy ez az Európa-bajnokság olyan jól fog sikerülni, de örülök, hogy végül így alakult. A selejtező nem sikerült jól, azonban szerencsére a döntőben nem volt érvénytelen ugrásom, úgyhogy azt sikerült jól megoldanom.
– nyilatkozott portálunknak a győzelemével kapcsolatban a Stuttgartban készülő versenyző.
Majd hozzátette: teher nélkül ment neki az Eb-nek, amit élvezni akart.
Rózsahegyi Bori nem csak a rekortánon jeleskesik, ugyanis júniusban kitűnő tanulóként fejezte be tizedik osztályos tanulmányait a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban, ahol magántanulóként vesz részt az oktatásban.
A TSC kiválósága nem unatkozik, hiszen hétfőn éjjel érkezett haza Skandináviából, ezért a 15. Gyulai Memorialon nem áll rajthoz, szurkolóként azonban jelen lesz a 2023-as budapesti világbajnokság helyszínén, a Nemzeti Atlétikai Központban (NAK) sorra kerülő viadalon és buzdítja majd a magyar versenyzőket és a nemzetközi világsztárokat.
Négy magyar érem a felnőttmezőny kapujában
A magyar csapat három arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel az összesített éremtáblázat nyolcadik helyén zárta a finnországi U20-as Eb-t.
- Bátori Lilianna magasugrásban,
- Szabados Ármin kalapácsvetésben diadalmaskodott,
- Kriszt Sarolta hétpróbában ezüstérmes lett,
- míg Dobó Zsombor diszkoszvetésben szerzett bronzérmet.
