Rózsahegyi Bori mindent vitt, felült Európa trónjára!

Hatalmas vármegyei siker született vasárnap este a finnországi utánpótlás-világversenyen. A még mindig csak 18 éves Rózsahegyi Bori távolugrásban diadalmaskodott a Tamperében megrendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A Tatabányai Sport Club fiatal reménysége a viadal zárónapján elsőéves U20-asként hallgathatta meg a magyar Himnuszt.

Rózsahegyi Bori nem talált legyőzőre az U20-as atlétikai Eb-n

Forrás: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics/Facebook

Rózsahegyi Bori fantasztikus visszatérése

A Tatabányai Sport Club 2007-es születésű versenyzője 2024 májusában egy gátas gyakorlat közben bokasérülést szenvedett, mindennek ellenére rajthoz állt a júliusi U18-as Eb-n, ahol mindössze tíz centiméterrel lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett távolugrásban.

Kiss Tamás tanítványa remek előjelekkel várta az augusztusi korosztályos kontinensbajnokságot, ugyanis július elején 6.48 méteres egyéni csúccsal győzött a szolnoki U20-as országos bajnokságon, mellyel a 2024 februárjában elért legjobbját adta át a múltnak (6.38 m).

A TSC kiválósága a szombati selejtezőben elért 5.99 méteres eredménnyel 12.-ként éppen csak becsúszott a női távolugrás tizenkét fős fináléjába. Rózsahegyi nem volt messze attól, hogy már a selejtezőben elvérezzen, ugyanis korábbi csapattársa, az ugyancsak 2007-es születésű, azóta már az MTK színeiben versenyző Boczonádi Bora végzett mögötte a 15. helyen (5.81 m), aki ezzel lemaradt a viadal fináléjáról. A 18 éves lánynak csak az esti csapatmegbeszélésen esett le, hogy akár csapattársa is kiejtheti a döntőből.

A vasárnap esti döntő jól kezdődött a kétszeres EYOF-győztes számára, ugyanis a második sorozat végén 6.35 méterrel átvette a vezetést, majd a következő kísérleteknél hárman is túlugrották, vagyis a negyedik helyről várta a végjátékot.

Az ötödik széria végén Rózsahegyi egy tökéletesen kivitelezett ugrással ismét az élre állt (6.46 m), a vezetést pedig már nem engedte ki a kezéből, így karrierje eddigi legnagyobb eredményét elérve brit és ukrán riválisát megelőzve a dobogó tetején ünnepelhetett.

Bori edzője 2020 augusztusa óta az a Henyecz László volt, aki egészen 2025 nyaráig foglalkozott a nyergesújfalui kötődésű atlétalánnyal.