Újabb fontos lépést tett a világbajnoki dobogó felé az esztergomi öttusázó
Remekül folytatódott férfiversenyzőinknek a litvániai világverseny. Az esztergomi születésű Szép Balázs és Gáll András bejutott a döntőbe a kaunasi öttusa-vb-n.
Gáll András és Szép Balázs döntőbe jutott az A-csoportból a férfiak versenyében a Kaunasban zajló öttusa-vb-n, melynek a Zalgiris Aréna ad otthont. Az esztergomi születésű csapatban világbajnok, egyéniben vb-ezüstérmes, 25 éves Szép szombaton a döntőben bizonyíthat. A litvániai az első olyan világbajnokság, melyet teljes mértékben fedett pályán, lovaglás nélkül rendeznek meg.
Öttusa-vb: drámával kezdődött a világverseny
A 95 fős mezőny kedden kezdett a selejtezővel, az öt magyar induló közül hárman - Gáll és Szép mellett a címvédő Bőhm Csaba - folytathatták szereplésüket a következő szakaszban.
Tamás Botond az elrontott akadálypályája (OCR) miatt nem jutott tovább, az idén két világkupán és a júliusi madridi Európa-bajnokságon is ezüstérmes Koleszár Mihály pedig a verseny előtt megbetegedett, így nem tudott elindulni.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle nem vesz részt a vb-n.
Két magyar versenyző már döntős
A szerdai rangsoroló vívást követően - amely az egyenes kieséses vívás kiemelését határozta meg -, csütörtökön folytatódott a verseny. Az UTE színeiben versenyző Szép 21 győzelemmel és 14 vereséggel az előkelő, ötödik helyen zárta az immár kevesebb téttel bíró rangsorolót.
Az elődöntő A csoportjában az idei Európa-bajnokságon negyedik Gáll és a tavalyi vb-n ezüstérmes Szép is parádésan kezdett, a táblán a döntőig meneteltek, végül Gáll az első, Szép a második helyen fejezte be a vívást. Ezzel meg is alapozták a napjukat.
Visszafogott szereplés a fizikai számokban
A lovaglás helyett bevezetett akadálypályán (OCR) a 18 fős mezőny második felében végeztek, a 200 méteres gyorsúszásban pedig Gáll harmadik (2:06.72 perc), a madridi Eb-n egyéniben nyolcadik Szép pedig hetedik legjobb időeredményt (2:11.41 p) érte el.
A négy lövészettel megszakított 3000 méteres futást energiatakarékosan teljesíthették, így is az ötödik és hatodik helyen léptek tovább. Vármegyénk büszkesége 11:03.77 perccel a 14.-, míg Gáll (11:17.66) a 18., azaz a leglassabb időt futotta. Az első kilenc helyezett jutott döntőbe.
A vb-címvédő Bőhm Csaba a B csoportban szerepel.
Pénteken a női elődöntőt rendezik, melyben a magyar versenyzők közül Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma lesz érdekelt. Szombaton a két fináléval zárul a litvániai öttusa-világbajnokság.
