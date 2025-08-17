Az olimpiai bajnok nélkül, esztergomi versenyzővel utazik a magyar csapat az öttusa-vb-re

Összesen tíz magyar sportoló vesz részt az augusztus 27. és 31. között sorra kerülő litvániai öttusa-világbajnokságon. Komárom-Esztergom vármegyét a csapatban világ-, és Európa-bajnok, egyéniben pedig vb-ezüstérmes, esztergomi születésű Szép Balázs képviseli majd. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle csapatával azonban úgy döntött, hogy nem vesz részt a kaunasi öttusa-vb-n.

Öttusa-vb: Gulyás Michelle távollétében Szép Balázs, Koleszár Mihály és Gáll András is okozhat szép pillanatokat a magyar szurkolóknak Kaunasban

Forrás: M4 Sport

Öttusa-vb: egy nagy hiányzó a magyar csapatban

Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető. úgy fogalmazott, hogy a lehető legerősebb csapattal, alapjában a madridi Európa-bajnokságon sikeresen szerepelt versenyzőkkel veszünk részt a világbajnokságon.