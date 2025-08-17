augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öttusa

1 órája

Az olimpiai bajnok nélkül, esztergomi versenyzővel utazik a magyar csapat az öttusa-vb-re

Címkék#Koleszár Mihály#Bauer Blanka#Bőhm Csaba#Guzi Blanka#Gulyás Michelle#öttusa-vb#öttusa#Szép Balázs

Megvan a magyar csapat névsora az év legfontosabb világversenyére. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle sérülés miatt kihagyja a litvániai öttusa-vb-t.

Luter Márk
Az olimpiai bajnok nélkül, esztergomi versenyzővel utazik a magyar csapat az öttusa-vb-re

Öttusa-vb: Gulyás Michelle távollétében Szép Balázs, Koleszár Mihály és Gáll András is okozhat szép pillanatokat a magyar szurkolóknak Kaunasban

Forrás: M4 Sport

Összesen tíz magyar sportoló vesz részt az augusztus 27. és 31. között sorra kerülő litvániai öttusa-világbajnokságon. Komárom-Esztergom vármegyét a csapatban világ-, és Európa-bajnok, egyéniben pedig vb-ezüstérmes, esztergomi születésű Szép Balázs képviseli majd. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle csapatával azonban úgy döntött, hogy nem vesz részt a kaunasi öttusa-vb-n.

Megvan a magyar csapat névsora az év legfontosabb világversenyére. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle sérülés miatt kihagyja a litvániai öttusa-vb-t.
Öttusa-vb: Gulyás Michelle távollétében Szép Balázs, Koleszár Mihály és Gáll András is okozhat szép pillanatokat a magyar szurkolóknak Kaunasban
Forrás: M4 Sport

Öttusa-vb: egy nagy hiányzó a magyar csapatban

Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető. úgy fogalmazott, hogy a lehető legerősebb csapattal, alapjában a madridi Európa-bajnokságon sikeresen szerepelt versenyzőkkel veszünk részt a világbajnokságon.

Szűkebb értelemben vett hazánkból Szép Balázs lesz érdekelt a kaunasi öttusa vb-n. A 25 éves esztergomi születésű versenyző a madridi Eb-n nyolcadik lett egyéniben, a világkupaszezonban pedig egy 14. és egy 48. helyet szállított Bulgáriából és Budapestről. Az UTE színeiben versenyző Szép csapatban Koleszár Mihállyal és Gáll Andrással aranyérmet nyert a spanyol fővárosban.

Az egyéniben Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály jó esélyekkel várja a litvániai seregszemlét. A 23 éves versenyző felkészítését vívásban a Tatabányai Sport Club (TSC) szakosztályvezetője, Plásztán Attila irányítja Csepelen.

Visszalépés és visszatérés 

A Párizsban ötkarikás aranyérmes Gulyás Michelle június végén edzésen kézsérülést szenvedett, melyet megoperáltak, azonban a júliusi egyiptomi világkupadöntő és a madridi Európa-bajnokság után a világbajnokságot is kihagyja.

A világbajnoki címvédő Bőhm Csaba visszatér, aki elhúzódó betegsége miatt legutóbb a márciusi budapesti nemzetközi bajnokságon versenyzett, ahol ezüstérmes lett.

Öttusa-vb, a magyar csapat:

Férfiak: Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond, Bőhm Csaba.

Nők: Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi, Erdős Rita.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu