Az olimpiai bajnok nélkül, esztergomi versenyzővel utazik a magyar csapat az öttusa-vb-re
Megvan a magyar csapat névsora az év legfontosabb világversenyére. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle sérülés miatt kihagyja a litvániai öttusa-vb-t.
Öttusa-vb: Gulyás Michelle távollétében Szép Balázs, Koleszár Mihály és Gáll András is okozhat szép pillanatokat a magyar szurkolóknak Kaunasban
Összesen tíz magyar sportoló vesz részt az augusztus 27. és 31. között sorra kerülő litvániai öttusa-világbajnokságon. Komárom-Esztergom vármegyét a csapatban világ-, és Európa-bajnok, egyéniben pedig vb-ezüstérmes, esztergomi születésű Szép Balázs képviseli majd. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle csapatával azonban úgy döntött, hogy nem vesz részt a kaunasi öttusa-vb-n.
Öttusa-vb: egy nagy hiányzó a magyar csapatban
Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető. úgy fogalmazott, hogy a lehető legerősebb csapattal, alapjában a madridi Európa-bajnokságon sikeresen szerepelt versenyzőkkel veszünk részt a világbajnokságon.
Szűkebb értelemben vett hazánkból Szép Balázs lesz érdekelt a kaunasi öttusa vb-n. A 25 éves esztergomi születésű versenyző a madridi Eb-n nyolcadik lett egyéniben, a világkupaszezonban pedig egy 14. és egy 48. helyet szállított Bulgáriából és Budapestről. Az UTE színeiben versenyző Szép csapatban Koleszár Mihállyal és Gáll Andrással aranyérmet nyert a spanyol fővárosban.
Az egyéniben Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály jó esélyekkel várja a litvániai seregszemlét. A 23 éves versenyző felkészítését vívásban a Tatabányai Sport Club (TSC) szakosztályvezetője, Plásztán Attila irányítja Csepelen.
Visszalépés és visszatérés
A Párizsban ötkarikás aranyérmes Gulyás Michelle június végén edzésen kézsérülést szenvedett, melyet megoperáltak, azonban a júliusi egyiptomi világkupadöntő és a madridi Európa-bajnokság után a világbajnokságot is kihagyja.
A világbajnoki címvédő Bőhm Csaba visszatér, aki elhúzódó betegsége miatt legutóbb a márciusi budapesti nemzetközi bajnokságon versenyzett, ahol ezüstérmes lett.
Öttusa-vb, a magyar csapat:
Férfiak: Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond, Bőhm Csaba.
Nők: Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi, Erdős Rita.
