Guzi Blanka bravúros érme a kaunasi öttusa-világbajnokságon, Szép Balázs ötödik lett

Esztergomi születésű versenyzőnek is szurkolhattunk a Zalgiris Arénában sorra kerülő megméretésen. A női mezőnyben Guzi Blanka ezüstérmet nyert, vármegyénk büszkesége, Szép Balázs az ötödik, míg Gáll András a 18. helyen végzett a férfiak versenyében a Kaunasban megrendezett öttusa-vb-n.

Öttusa-vb: Szép Balázs az ötödik helyre futott fel a kaunasi döntőben

Fotó: Nuno Goncalves / Forrás: UIPM - World Pentathlon/Facebook

Öttusa-vb: Szép Balázs fantasztikusat hajrázott

A szombati fináléban a tavaly egyéniben vb-ezüstérmes, csapatban világbajnok Szép a nyolcaddöntőben lépett először pástra, mivel a rangsoroló vívás alapján második kiemelt volt. Nem sikerült azonban továbblépnie, így kilencedikként zárta a számot, noha az elődöntőben ő vívta csoportja döntőjét Gállal.

Az akadálypályán rontás nélkül végigment, de a legjobbakhoz képest jelentős hátránnyal (35.41 mp), a 16. eredményt elérve. A győztesnek kevesebb mint 26 másodperc kellett a célba éréshez.

A 25 éves Szép az összesítésben is a 16. helyen állt, aztán a 200 méteres gyorsúszásban a mezőny első felében végzett, ugyanis a nyolcadik legjobb eredményt érte el (2:07.97 p), így 13. volt a lövészetekkel megszakított 3000 méteres futás rajtjánál, 44 másodpercre a dobogótól.

A várakozásnak megfelelően a párizsi olimpikon nagyszerűen szerepelt a kombinált számban, a harmadik leggyorsabbnak bizonyult (10:17.21 p), ezzel egészen az ötödik helyig tudott felkapaszkodni.

Gáll András rosszul vívott, ez lett a veszte

A júliusi, madridi Európa-bajnokságon negyedik Gáll az elődöntőben nagy bravúrral megnyerte a táblavívást, a fináléban viszont nem tudta megismételni remek teljesítményét, a rangsoroló alapján a 18. kiemelést kapta, így már a 16 közé jutásért is vívnia kellett. Itt szoros küzdelemben búcsúzott az olasz Matteo Bovenzivel szemben, és 18. lett. Vívásban az első helyezett 250, az utolsó 196 pontot kap, azaz Gáll nehéz helyzetbe került korai búcsújával.

Az akadálypályán hibázott, az egyik akadályt meg is kellett ismételnie, 48.19 másodperccel ebben a számban is 18. lett.

A medencében hetedikként zárt (2:06.52), s a kombinált számot a mezőny végéről kezdte meg. A lövészetes futásban az ötödik időt (10:30.44 p) érte el, de ezzel is maradt a 18. helyen.