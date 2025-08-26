41 perce
Drámai kezdéssel indult a magyar csapat számára az öttusa-világbajnokság
Elrajtolt Litvánia első olimpiai sportágban megrendezett világbajnoksága. Három magyar férfiversenyző jutott az elődöntőbe a kaunasi öttusa-vb-n.
Kosárlabdázók helyett ezúttal öttusázókkal népesült be a Kaunasban található Zalgiris Aréna. A magyar csapatból a világbajnoki címvédő Bőhm Csaba mellett az esztergomi születésű Szép Balázs és Gáll András is kvalifikált a csütörtöki elődöntőbe a litvániai öttusa-vb-n. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle nem indul a litvániai világversenyen.
Öttusa-vb: remek visszatérés és dráma
Rosszul indult a magyarok számára a keddi versenynap Kaunasban, ugyanis az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály súlyos vírusfertőzés miatt nem tudott elindulni az idei év legfontosabb világversenyén.
A 95 férfiversenyzőt három selejtezőcsoportba osztották be, mindhárom csoportból az első 12-12 helyezett kvalifikált az elődöntőbe. A kaunasi az első olyan öttusa-világbajnokság, melyet teljes egészében fedett pályán és lovaglás nélkül rendeznek meg.
Az A-csoportba kapott besorolást a három hónapos kényszerpihenő után betegségből visszatérő, világbajnoki címvédő Bőhm Csaba, aki kiegyensúlyozott versenyzésének köszönhetően kilencedikként jutott elődöntőbe.
A júniusi székesfehérvári junior vb-n bronzérmes, kétszeres korosztályos kontinensbajnok Tamás Botond az OCR-versenyszámban az egyik akadálynál hibázott, ezzel nullázott, így hiába futotta csoportjában a negyedik időt (10:38) a négy lövészettel tarkított 3000 méteres futásban, mindössze 30.-ként zárt.
Kőkemény küzdelem és továbbjutás
A B-csoportból a júliusi madridi Európa-bajnokságon negyedik helyezett - ugyancsak betegséggel küszködő - Gáll András gyenge vívás és visszafogott akadálypálya után 200 méteres gyorsúszásban a nyolcadik legjobb időt repesztette (2:08.10), végül a 3000 méteres kombinált futás során kimagasló, 10:07 perces futással hajrázta le török riválisát, így 12.-ként éppen becsúszott a 36 versenyzőt felvonultató elődöntőbe.
Az egyéniben világbajnoki ezüstérmes, csapatban vb-címvédő Szép Balázs 31-ból 16 ellenfelét legyőzte a vívás során a C-csoportban, mellyel a 17. volt ebben a számban. Az OCR-pályát 36.25 másodperc alatt teljesítette, ebben a tusában a 20. pozícióban végzett. A 25 éves esztergomi születésű öttusázó a júliusi madridi Eb-n elért nyolcadik helyével hangolt az év legfontosabb viadalára.
Majd következtek a fizikai számok: 200 gyorson 2:06.28 perces eredménnye a nyolcadik, így a továbbjutást jelentő 11. pozíciótól 11 másodperces hátránnyal a 16. helyről várta a záró számot. Végül a laser runban 10:26.11-al a második leggyorsabb időt érte el, így összesítésben kilencedikként lépett tovább a következő körbe.
Szerdán a férfi rangsorolóvívásra és a női selejtezőre kerül sor a kaunasi vb-n. Csütörtökön a férfi elődöntőt és a nők rangsoroló vívását rendezik, pénteken a női elődöntő, szombaton pedig a két finálé következik.
Öttusa-vb, a magyar csapat:
- Férfiak: Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond, Bőhm Csaba.
- Nők: Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi, Erdős Rita.
A program:
- Auusztus 27., szerda: női selejtező és férfi rangsorolóvívás
- Augusztus 28, csütörtök: férfi elődöntők
(9:00 "A" csoport, 12:30 "B" csoport)
- Augusztus 29, péntek: női elődöntők
(14:00 "A" csoport, 17:30 "B" csoport)
- Augusztus 30, szombat: döntők
(13:00 férfi döntő, 17:00 női döntő)
