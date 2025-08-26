augusztus 26., kedd

Izsó névnap

20°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öttusa

41 perce

Drámai kezdéssel indult a magyar csapat számára az öttusa-világbajnokság

Címkék#Erdős Rita#Koleszár Mihály#Bőhm Csaba#Guzi Blanka#Gulyás Michelle#öttusa-vb#öttusa#Szép Balázs

Elrajtolt Litvánia első olimpiai sportágban megrendezett világbajnoksága. Három magyar férfiversenyző jutott az elődöntőbe a kaunasi öttusa-vb-n.

Luter Márk

Kosárlabdázók helyett ezúttal öttusázókkal népesült be a Kaunasban található Zalgiris Aréna. A magyar csapatból a világbajnoki címvédő Bőhm Csaba mellett az esztergomi születésű Szép Balázs és Gáll András is kvalifikált a csütörtöki elődöntőbe a litvániai öttusa-vb-n. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle nem indul a litvániai világversenyen.

Elrajtolt Litvánia első olimpiai sportágban megrendezett világbajnoksága. Három magyar férfiversenyző jutott az elődöntőbe a kaunasi öttusa-vb-n.
Öttusa-vb: Szép Balázs (balra) sikerrel vette az első akadályt Kaunasban
Forrás: Hungarian Modern Pentathlon/Facebook

Öttusa-vb: remek visszatérés és dráma

Rosszul indult a magyarok számára a keddi versenynap Kaunasban, ugyanis az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály súlyos vírusfertőzés miatt nem tudott elindulni az idei év legfontosabb világversenyén.

A 95 férfiversenyzőt három selejtezőcsoportba osztották be, mindhárom csoportból az első 12-12 helyezett kvalifikált az elődöntőbe. A kaunasi az első olyan öttusa-világbajnokság, melyet teljes egészében fedett pályán és lovaglás nélkül rendeznek meg.

Az A-csoportba kapott besorolást a három hónapos kényszerpihenő után betegségből visszatérő, világbajnoki címvédő Bőhm Csaba, aki kiegyensúlyozott versenyzésének köszönhetően kilencedikként jutott elődöntőbe.

A júniusi székesfehérvári junior vb-n bronzérmes, kétszeres korosztályos kontinensbajnok Tamás Botond az OCR-versenyszámban az egyik akadálynál hibázott, ezzel nullázott, így hiába futotta csoportjában a negyedik időt (10:38) a négy lövészettel tarkított 3000 méteres futásban, mindössze 30.-ként zárt.

Kőkemény küzdelem és továbbjutás

A B-csoportból a júliusi madridi Európa-bajnokságon negyedik helyezett - ugyancsak betegséggel küszködő - Gáll András gyenge vívás és visszafogott akadálypálya után 200 méteres gyorsúszásban a nyolcadik legjobb időt repesztette (2:08.10), végül a 3000 méteres kombinált futás során kimagasló, 10:07 perces futással hajrázta le török riválisát, így 12.-ként éppen becsúszott a 36 versenyzőt felvonultató elődöntőbe.

Az egyéniben világbajnoki ezüstérmes, csapatban vb-címvédő Szép Balázs 31-ból 16 ellenfelét legyőzte a vívás során a C-csoportban, mellyel a 17. volt ebben a számban. Az OCR-pályát 36.25 másodperc alatt teljesítette, ebben a tusában a 20. pozícióban végzett. A 25 éves esztergomi születésű öttusázó a júliusi madridi Eb-n elért nyolcadik helyével hangolt az év legfontosabb viadalára.

Majd következtek a fizikai számok: 200 gyorson 2:06.28 perces eredménnye a nyolcadik, így a továbbjutást jelentő 11. pozíciótól 11 másodperces hátránnyal a 16. helyről várta a záró számot. Végül a laser runban 10:26.11-al a második leggyorsabb időt érte el, így összesítésben kilencedikként lépett tovább a következő körbe.

Szerdán a férfi rangsorolóvívásra és a női selejtezőre kerül sor a kaunasi vb-n. Csütörtökön a férfi elődöntőt és a nők rangsoroló vívását rendezik, pénteken a női elődöntő, szombaton pedig a két finálé következik.

Öttusa-vb, a magyar csapat:

  • Férfiak: Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond, Bőhm Csaba.
  • Nők: Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi, Erdős Rita.

A program:

  • Auusztus 27., szerda: női selejtező és férfi rangsorolóvívás
  • Augusztus 28, csütörtök: férfi elődöntők
    (9:00 "A" csoport, 12:30 "B" csoport)
  • Augusztus 29, péntek: női elődöntők
    (14:00 "A" csoport, 17:30 "B" csoport)
  • Augusztus 30, szombat: döntők 
    (13:00 férfi döntő, 17:00 női döntő)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu