Visszakézből jött a válasz Kokónak: a tatabányai tehetségnek segíteni kellene

Kokó kritikájára Oláh Levente edzője, Kardos József reagált.

Oláh Levente (balról), Kardos József és Erdei Zsolt közös munkája eredményes lehet

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

– Levi 2021-ben korosztályos Európa-bajnokságot nyert, 2023-ban pedig előbb ifjúsági, majd felnőtt magyar bajnok lett. Ezek a sikerek is azt mutatták, hogy tehetséges, elszánt és képes nagy dolgokra. 2024-ben részt vett a Hell Boxing Kings versenysorozaton, amelyen az elődöntőig menetelt, majd az U23-as Európa-bajnokságon ötödik lett. Ezek az eredmények is alátámasztják, hogy a fejlődése stabil és jó úton halad a felnőttmezőny felé. Idén egyesületünk, a TSC támogatásával benevezett a nemzetközi szinten is rangosnak számító Bocskai István Emlékversenyre, amelyen előbb legyőzött egy litván válogatott ökölvívót, majd a következő összecsapásán sérülés miatt leléptették és az ötödik helyet szerezte meg. Később részt vett a válogatott edzőtáborában, majd a közelmúltban a tatabányai rendezésű magyar bajnokságon harmadik lett – foglalta össze a 20 esztendős Oláh Levente elmúlt években elért eredményeit edzője, Kardos József, vagy ahogy mindenki ismeri, Dudu bá.

Oláh Levente kálváriája



– Tavaly az olimpiai felkészülés volt a középpontban, őt azonban nem hívták be az edzőtáborba, mivel Kovács Richárdnak már megvolt a kvótája az ő súlycsoportjában. Levente ráadásul 19 évesen tavaly lépett a felnőttkorba, emellett súlycsoportot is váltott, mivel a World Boxing (WB) más kategóriákat jelölt ki, mint az International Boxing Association (IBA - sok más nemzeti szövetséghez hasonlóan utóbbi, nemzetközileg egyre inkább elszigetelődő szervezettől lépett át idén előbbibe a MÖSZ - a szerk.). A kor- és súlycsoportváltás okozta nehézségek mellett idén aztán olyan akadályokkal kellett szembenéznünk, amelyek kérdéseket vetnek fel a szövetség működésével kapcsolatban. A szövetségi edzőtábor után Leventét orvosi vizsgálatra küldték, amelyen mindent rendben találtak. A családjában azonban 15 évvel ezelőtt történt egy szıívhalál, amely miatt Nagy Zoltán, a szövetség sportigazgatója felfüggesztette a versenyengedélyét és nem is edzhetett.