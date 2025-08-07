Gyatra esti produkciók az NB III.-ban

Komárom VSE–Balatonfüredi FC 1–2 (0–0)

Komárom, vezette: Ódor Á. Cs. (Nagy B., Döbrösi L.).

Komárom: Ásványi (Both, 79.) – Vukaszovics, Farkas, Bartos (Batizi-Pócsi, 61.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Kószás, Harangozó (Csöngei, 79.), Múcska, Nagy. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Bagó (81.), illetve Szabó (55.), Lencse (78.).

Kiállítva: Vukaszivocs (69.).

Ikoba Beton Zsámbék–VSC 2015 Veszprém 2–4 (1–1)

Zsámbék, vezette: Iványi G. (Turi M., Cseresznyák Cs. Á.).

Zsámbék: Zima – Márton, Kerezsi, Sugár B., Bíró R., Veréb (Áprily, 46.), Peinlich (Bartos, 66.), Nagy (Németh, 80.), Zsuppán (Sugár S., 74.), Horváth (Nyúl, 74.), Czeglédi. Vezetőedző: Némedi Norbert.

Gólszerző: Czeglédi (32. - tizenegyesből), Nyúl (76.), illetve Baldauf (34.), Rédling (46.), Molnár (48.), Tóth (87.).

FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 3–2 (1–0)

Sopron, vezette: Muhari G. (Mohos M., Markó M.).

Tatabánya: Balla – Árvai, Mártonfi, Szegleti, Katona (Kovács, 69.), Buna, Letenyei, Preklet, Major (Vass, 46.), Deutsch, Sandal (Gaszner, 69.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerző: Kocsis (1., 91.), Varga (76.), illetve Preklet (56.), Vass (72. - tizenegyesből).

Az Újpest II.–Dorogi FC (1-2) mérkőzésről már beszámoltunk.