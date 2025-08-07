2 órája
Gyatra esti produkciók az NB III.-ban
Bár a Dorog a tegnapi matinén (a piros-feketék 11 órakor kezdtek) legyőzte az Újpest II.-t, a további három, délután és este pályára lépő csapatunk veszített az NB III. Északnyugati csoportjának 2. fordulójában.
A bajnokságot a Tatabánya otthonában 3-1-es vereséggel kezdő Komárom a Balatonfüredet látta vendégül az NB III 2. fordulójában. A fürediek a mérkőzés hajrájára kétgólos előnybe kerültek, miközben a KVSE egy kiállítás miatt megfogyatkozott. A házigazda ugyan szépíteni még tudott, egyenlíteni azonban már nem, így második vereségét elszenvedve maradt a 14. helyen. Az első fordulóban Pápán 6-1-es vereséget szenvedő és ezzel a második kört a 16., utolsó helyről kezdő Zsámbék a Veszprémet fogadta. Bár a vezetést a Zsámbék szerezte meg az első félidőben, a vendégek a második játékrész elején már kettővel vezettek. A Zsámbék ezt követően már csak futott az eredmény után és végül kétgólos vereséget szenvedett. Némedi Norbert vezetőedző csapata maradt a sereghajtó pozícióban. A bajnokságot a Komárom elleni vármegyei rangadó megnyerésével kezdő Tatabánya a 15., utolsó előtti Sopron vendége volt. A hazai csapat már az 1. percben megszerezte a vezetést, azonban a Tatabánya a mérkőzés derekára fordított. A győzelmet azonban nem tudta megszerezni, sőt, ponthoz sem jutott: a Sopron előbb egyenlített, majd a ráadásban a győztes gólt is megszerezte. A Tatabánya ezzel a vereséggel a hetedik helyre esett vissza az NB III. Északnyugati csoportjában.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 2. forduló
Komárom VSE–Balatonfüredi FC 1–2 (0–0)
Komárom, vezette: Ódor Á. Cs. (Nagy B., Döbrösi L.).
Komárom: Ásványi (Both, 79.) – Vukaszovics, Farkas, Bartos (Batizi-Pócsi, 61.), Szecsődi, Bagó, Szénási, Kószás, Harangozó (Csöngei, 79.), Múcska, Nagy. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Bagó (81.), illetve Szabó (55.), Lencse (78.).
Kiállítva: Vukaszivocs (69.).
Ikoba Beton Zsámbék–VSC 2015 Veszprém 2–4 (1–1)
Zsámbék, vezette: Iványi G. (Turi M., Cseresznyák Cs. Á.).
Zsámbék: Zima – Márton, Kerezsi, Sugár B., Bíró R., Veréb (Áprily, 46.), Peinlich (Bartos, 66.), Nagy (Németh, 80.), Zsuppán (Sugár S., 74.), Horváth (Nyúl, 74.), Czeglédi. Vezetőedző: Némedi Norbert.
Gólszerző: Czeglédi (32. - tizenegyesből), Nyúl (76.), illetve Baldauf (34.), Rédling (46.), Molnár (48.), Tóth (87.).
FC Sopron–Opus Tigáz Tatabánya 3–2 (1–0)
Sopron, vezette: Muhari G. (Mohos M., Markó M.).
Tatabánya: Balla – Árvai, Mártonfi, Szegleti, Katona (Kovács, 69.), Buna, Letenyei, Preklet, Major (Vass, 46.), Deutsch, Sandal (Gaszner, 69.). Vezetőedző: Klausz László.
Gólszerző: Kocsis (1., 91.), Varga (76.), illetve Preklet (56.), Vass (72. - tizenegyesből).