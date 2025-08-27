Az ötödik fordulóra készülnek harmadosztályú csapataink

A hétvégi Magyar Kupa-fordulót követően ismét hétközi játéknapot rendeznek az NB III-ban. A Dorog, a Komárom és a Tatabánya ezúttal pályaválasztóként játszik, a Zsámbék idegenben lép pályára.

A Tatabánya az Újpest II. együttesét látja vendégül az NB III. 5. fordulójában

Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra



Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, szerda, 17.30.

Kirobbanó formában futballozik ebben a szezonban a Dorog, amely a bajnokságban mind a négy meccsét megnyerve csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően szorul a második helyre a Gyirmót mögé, a Magyar Kupában pedig mindkét mérkőzését behúzva már a legjobb 64 között jár. A Pápa újoncként nem teljesít rosszul, jelenleg a 10. a bajnokságban, de a papírforma hazai győzelmet ígér.

Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II.

Komárom, Molaji Sporttelep, szerda, 17.30.

A Komárom eddig mindössze két pontot szerzett ebben a szezonban (igaz, azokat legutóbbi két meccsén) és a 14., kieső helyen áll (a Magyar Kupában viszont szintén a legjobb 64 közé jutott). A következő ellenfél korántsem lesz könnyű, hiszen az eddigi négy meccséből hármat megnyerő Puskás Akadémia II. jelenleg a negyedik.

Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II.

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, szerda, 17.30.

A Budaörsön elszenvedett vereséget követően edzőváltáson áteső Tatabánya az ideiglenesen kinevezett Nagy Richárd vezetésével 3-0-ra nyert Nyergesújfalun és ezzel a Doroghoz és a Komáromhoz hasonlóan a legjobb 64 közé jutott a Magyar Kupában. Ezúttal a bajnokságban kellene javítani, hiszen a Bányász a legutóbbi három meccsét elveszítette és a 12. helyre esett vissza. Az eddig szintén három pontot szerző Újpest II. a 13. helyen áll, így nem kérdés, hogy ezúttal csak a győzelem elfogadható a Tatabányától.

ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék

Győr, ETO Stadion, szerda, 17.30.

A Zsámbék eddig mind a négy mérkőzését elveszítette a bajnokságban és egyedüli pont nélküli csapatként a 16., utolsó helyen porosodik. A két vereséggel rajtoló, legutóbbi két meccsét azonban megnyerő ETO a hetedik. Az esélyek ezúttal sem a Zsámbék mellett szólnak...