Labdarúgás

26 perce

Az ötödik fordulóra készülnek harmadosztályú csapataink

Három vármegyei csapatunk otthon, egy idegenben lép pályára. Az ötödik fordulót rendezik szerdán az NB III-ban.

Kemma.hu

A hétvégi Magyar Kupa-fordulót követően ismét hétközi játéknapot rendeznek az NB III-ban. A Dorog, a Komárom és a Tatabánya ezúttal pályaválasztóként játszik, a Zsámbék idegenben lép pályára.

NB III.: az 5. fordulót rendezik szerdán a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban
A Tatabánya az Újpest II. együttesét látja vendégül az NB III. 5. fordulójában
Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 5. forduló


Dorogi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, szerda, 17.30.
Kirobbanó formában futballozik ebben a szezonban a Dorog, amely a bajnokságban mind a négy meccsét megnyerve csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően szorul a második helyre a Gyirmót mögé, a Magyar Kupában pedig mindkét mérkőzését behúzva már a legjobb 64 között jár. A Pápa újoncként nem teljesít rosszul, jelenleg a 10. a bajnokságban, de a papírforma hazai győzelmet ígér.

Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II.
Komárom, Molaji Sporttelep, szerda, 17.30.
A Komárom eddig mindössze két pontot szerzett ebben a szezonban (igaz, azokat legutóbbi két meccsén) és a 14., kieső helyen áll (a Magyar Kupában viszont szintén a legjobb 64 közé jutott). A következő ellenfél korántsem lesz könnyű, hiszen az eddigi négy meccséből hármat megnyerő Puskás Akadémia II. jelenleg a negyedik.

Opus Tigáz Tatabánya–Újpest FC II.
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, szerda, 17.30.
A Budaörsön elszenvedett vereséget követően edzőváltáson áteső Tatabánya az ideiglenesen kinevezett Nagy Richárd vezetésével 3-0-ra nyert Nyergesújfalun és ezzel a Doroghoz és a Komáromhoz hasonlóan a legjobb 64 közé jutott a Magyar Kupában. Ezúttal a bajnokságban kellene javítani, hiszen a Bányász a legutóbbi három meccsét elveszítette és a 12. helyre esett vissza. Az eddig szintén három pontot szerző Újpest II. a 13. helyen áll, így nem kérdés, hogy ezúttal csak a győzelem elfogadható a Tatabányától.

ETO Akadémia–Ikoba Beton Zsámbék
Győr, ETO Stadion, szerda, 17.30.
A Zsámbék eddig mind a négy mérkőzését elveszítette a bajnokságban és egyedüli pont nélküli csapatként a 16., utolsó helyen porosodik. A két vereséggel rajtoló, legutóbbi két meccsét azonban megnyerő ETO a hetedik. Az esélyek ezúttal sem a Zsámbék mellett szólnak...

 

 

