Labdarúgás

1 órája

Idegenben játszik a Komárom és a Tatabánya

Komárom VSE, Opus Tigáz Tatabánya, labdarúgás NB III, harmadosztály, vármegyei rangadó

A Komárom Sopronban, a Tatabánya Budaörsön lép pályára. A 4. fordulót rendezik az NB III. Északnyugati csoportjában.

Kun Attila

Míg a vármegyei, illetve szűkebb hazánkhoz kötődő csapatok meccsén a Zsámbék a Dorogot látja vendégül az NB III. Északnyugati csoportjának 4. fordulójában, addig további két, ugyanebben a csoportban szereplő együttesünk közül a Komárom VSE és az Opus Tigáz Tatabánya egyaránt idegenben lép pályára.

NB III.: a 4. fordulót rendezik a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Északnyugati-csoportjában
Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) a Budaörs vendége lesz az NB III. Északnyugati csoportjában
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 4. forduló


FC Sopron–Komárom VSE 
Sopron, vasárnap, 17.30.

A bajnokságot két vereséggel kezdő Komárom legutóbb már pontot tudott szerzni a bajnoki címvédő Mosonmagyaróvár vendégeként, azonban így is a 14., kieső helyen áll. Ezúttal sem lesz könnyű dolga a KVSE-nek, hiszen ahhoz a Sopronhoz látogat, amelyik az előző két meccsét egyaránt megnyerte és a hetedik helyre kapaszkodott fel. 

Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya 
Budaörs, vasárnap, 17.30. 

A Tatabánya az első fordulóban, a Komárom ellen aratott győzelmet követően gödörbe került, legutóbbi két mérkőzését egyaránt elveszítette és a 11. helyre csúszott vissza. A Budaörs hasonló mérleggel bír (egy győzelem mellett szintén két vereséget szenvedett el) és éppen a Tatabánya mögött, a 12. helyen áll a tabellán. Ha a Tatabánya versenyben szeretne maradni a célként kitűzött feljutásért, nyernie kell Budaörsön. 
 


 

 

