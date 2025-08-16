Idegenben játszik a Komárom és a Tatabánya

Míg a vármegyei, illetve szűkebb hazánkhoz kötődő csapatok meccsén a Zsámbék a Dorogot látja vendégül az NB III. Északnyugati csoportjának 4. fordulójában, addig további két, ugyanebben a csoportban szereplő együttesünk közül a Komárom VSE és az Opus Tigáz Tatabánya egyaránt idegenben lép pályára.

Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) a Budaörs vendége lesz az NB III. Északnyugati csoportjában

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra



FC Sopron–Komárom VSE

Sopron, vasárnap, 17.30.

A bajnokságot két vereséggel kezdő Komárom legutóbb már pontot tudott szerzni a bajnoki címvédő Mosonmagyaróvár vendégeként, azonban így is a 14., kieső helyen áll. Ezúttal sem lesz könnyű dolga a KVSE-nek, hiszen ahhoz a Sopronhoz látogat, amelyik az előző két meccsét egyaránt megnyerte és a hetedik helyre kapaszkodott fel.



Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya

Budaörs, vasárnap, 17.30.

A Tatabánya az első fordulóban, a Komárom ellen aratott győzelmet követően gödörbe került, legutóbbi két mérkőzését egyaránt elveszítette és a 11. helyre csúszott vissza. A Budaörs hasonló mérleggel bír (egy győzelem mellett szintén két vereséget szenvedett el) és éppen a Tatabánya mögött, a 12. helyen áll a tabellán. Ha a Tatabánya versenyben szeretne maradni a célként kitűzött feljutásért, nyernie kell Budaörsön.





