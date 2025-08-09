Folytatódik az NB III-as bajnokság

A hétvégén az NB III. Északnyugati-csoportjának harmadik fordulójára kerül sor. Mind a négy vármegyei, illetve vármegyei kötődésű csapatunk pályára lép.

A Komárom (fehérben) Mosonmagyaróvárra utazik, a Tatabánya (kékben) a Puskás Akadémiát látja vendégül az NB III. hétvégi fordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra



Dorogi FC–Szombathelyi Haladás

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vasárnap, 17.30

A bajnokságot két győzelemmel kezdő (legutóbb a szerdai, hétközi fordulóban az Újpest II. vendégeként 2–1-re nyerő) és jelenleg a harmadik helyen álló Dorog a 13. helyezett, (sokkal) szebb napokat is megélt Haladást látja vendégül. A szombathelyi klub eddig mindössze egy pontot szerzett (az első fordulóban Veszprémben játszott 1–1-et), szerdán hazai pályától kapott ki a Bicskétől 2–0-ra. A Dorog eddig mindhárom tétmeccsét megnyerte a szezonban (a Magyar Kupában is továbbjutott a csapat) és most is jó esélye van a győzelmi sorozat folytatására.



Opus Tigáz Tatabánya– Puskás Akadémia FC II.

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 17.30

A Tatabánya szerdán egy ráadásban kapott góllal meglepő, 3–2-es vereséget szenvedett Sopronban és a hatodik helyre csúszott vissza. A Puskás Akadémia II. a Bányászhoz hasonlóan egy-egy győzelemmel és vereséggel rendelkezik és (éppen a Tatabánya mögött) a nyolcadik helyen áll. Ha a Tatabánya bajnoki címet szeretne nyerni (márpedig ez a kimondott cél), hoznia kell a szomszédvári rangadót.



Bicskei TC– Ikoba Beton Zsámbék

Bicske, vasárnap, 17.30

Az újonc Zsámbék eddig mindkét mérkőzését elveszítette és a 16., utolsó helyen áll a bajnokságban. Az előző szezonban második helyen végző, jelenleg kilencedik Bicske eddig három pontot gyűjtött és idegenben is esélyesebbnek tűnik.



Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 17.30

Rosszul kezdte a bajnokságot a KVSE, amely két vereséggel a 14., kieső helyet foglalja el a tabellán. A Komáromnak ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a bajnoki címvédő Mosonmagyaróvárhoz látogat. Az óváriak nem a legjobban kezdték a szezont, három pontjukkal a 10. helyen állnak, ettől függetlenül a Komáromnak nem lesz könnyű dolga ellenük.