Tovább menetel a Dorog, gödörben a Tatabánya +fotók

A hétvégén a harmadik forduló mérkőzéseit rendezték az NB III. Északnyugati csoportjában. A Dorog nagyon hamar hátrányba került a Haladás ellen, azonban Tischler Patrik duplájával még az első félidőben fordított. Tischler előbb Szamosi félpályás jobboladali elfutása és beadása után fejelt a rövid sarokba, majd hat perccel később egy közeli lövéssel fordított. A második játékrészben már nem született gól, így a Dorog a harmadik meccsét is megnyerve a második helyen áll a bajnokságban. A Tatabánya már az első félidőben elveszítette a Puskás Akadémia II. elleni hazai összecsapást és egymás után második vereségét elszenvedve a 11. helyre csúszott vissza.

Az Opus Tigáz Tatabánya (kékben) ismét veszítette az NB III-ban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A két vereséggel kezdő Komárom a korábbi tatabányai edző, Gyürki Gergely vezette Mosonmagyaróvár vendége volt. A félidőben a hazai csapat vezetett, azonban a KVSE a második játékrész elején büntetőből egyenlített. A félidő közepén ugyan emberelőnybe került a Komárom, ezt azonban nem tudta kihasználni, de így is értékes ponttal távozott a bajnoki címvédő otthonából. Az első pontját szerző KVSE maradt a 14. helyen. Zsámbék ezúttal Bicskén szenvedett vereséget és a mezőny egyetlen pont nélküli csapataként a 16., utolsó helyen áll.