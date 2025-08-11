1 órája
Tovább menetel a Dorog, gödörben a Tatabánya +fotók
A Zsámbéknak továbbra sincs pontja, a Komárom viszont megszerezte az elsőt. Vegyes váremegyei kép az NB III. Északnyugati csoportjának harmadik fordulójában.
A hétvégén a harmadik forduló mérkőzéseit rendezték az NB III. Északnyugati csoportjában. A Dorog nagyon hamar hátrányba került a Haladás ellen, azonban Tischler Patrik duplájával még az első félidőben fordított. Tischler előbb Szamosi félpályás jobboladali elfutása és beadása után fejelt a rövid sarokba, majd hat perccel később egy közeli lövéssel fordított. A második játékrészben már nem született gól, így a Dorog a harmadik meccsét is megnyerve a második helyen áll a bajnokságban. A Tatabánya már az első félidőben elveszítette a Puskás Akadémia II. elleni hazai összecsapást és egymás után második vereségét elszenvedve a 11. helyre csúszott vissza.
A két vereséggel kezdő Komárom a korábbi tatabányai edző, Gyürki Gergely vezette Mosonmagyaróvár vendége volt. A félidőben a hazai csapat vezetett, azonban a KVSE a második játékrész elején büntetőből egyenlített. A félidő közepén ugyan emberelőnybe került a Komárom, ezt azonban nem tudta kihasználni, de így is értékes ponttal távozott a bajnoki címvédő otthonából. Az első pontját szerző KVSE maradt a 14. helyen. Zsámbék ezúttal Bicskén szenvedett vereséget és a mezőny egyetlen pont nélküli csapataként a 16., utolsó helyen áll.
GALÉRIA: NBIII.: Képeken az Opus Tigáz Tatabánya - Puskás Akadémia II. meccs (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 3. forduló
Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 2–1 (2–1)
Dorog, vezette: Erdélyi B. (Turi M., Németh B.).
Dorog: Tóth – Barczi (Farkas, 74.), Szamosi, Nagy-Kolzsvári, Koman, Dulló, Székely, Tischler (Gula, 74.), Balla (Horváth, 24.), Erdey Zs. (Kovács, 80.), Benkő (Forgó, 80.). Edző: Nikházi Márk.
Gólszerző: Tischler (31., 37.), illetve Hári (2.).
Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II. 0–2 (0–2)
Tatabánya, vezette: Juhász B. (Halmai K., Farkas G. Z.).
Tatabánya: Zelizi – Árvai, Kovács, Szegleti, Preklet (Katona, 82.), Vass, Major (Buna, 46.), Deutsch, Tóth (Mártonfi, 82.), Gaszner (Letenyei, 60.), Sandal (Német, 46.). Vezetőedző: Klausz László.
Gólszerző: Magasföldi (15.), Varga (27.).
Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE 1–1 (1–0)
Mosonmagyaróvár, vezette: Horváth P. (Burján I., Markó M.).
Komárom: Ásványi (Both, 80.) – Farkas, Batizi-Pócsi (Bartos, 73.), Köles, Bagó (Bögi, 86.), Szénási, Kószás, Harangozó (Rátonyi, 80.), Molnár, Múcska, Nagy. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Gera (34.), illetve Múcska (49. - tizenegyesből).
Kiállítva: Vágó (Mosonmagyaróvár, 65.).
Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék 2–1 (2–1)
Bicske, vezette: Pusztai G. (Mózsa Á., Urbán R.).
Zsámbék: Zima – Márton, Kerezsi (Magyar, 67.), Sugár B., Bíró R., Áprily (Balázs, 55.), Peinlich (Orosházi, 60.), Veréb (Nyúl, 46.), Nagy, Zsuppán (Horváth, 60.), Czeglédi. Vezetőedző: Némedi Norbert.
Gólszerző: Fehér (8., 63. - tizenegyesből), illetve Peinlich (25. - tizenegyesből).