Labdarúgás

1 órája

Folytatódik az NB III-as bajnokság

A Dorog és a Tatabánya hazai pályán, a Komárom és a Zsámbék idegenben játszik. Az NB III. Északnyugati-csoportjának harmadik fordulóját rendezik vasárnap.

Kun Attila

A hétvégén az NB III. Északnyugati-csoportjának harmadik fordulójára kerül sor. Mind a négy vármegyei, illetve vármegyei kötődésű csapatunk pályára lép.

NB III.: a harmadik fordulót rendezik a harmadosztályú bajnokság Északnyugati-csoportjában
A Komárom (fehérben) Mosonmagyaróvárra utazik, a Tatabánya (kékben) a Puskás Akadémiát látja vendégül az NB III. hétvégi fordulójában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Labdarúgás, NB III., Észak- nyugati csoport, 3. forduló 


Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 
Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vasárnap, 17.30 
A bajnokságot két győzelemmel kezdő (legutóbb a szerdai, hétközi fordulóban az Újpest II. vendégeként 2–1-re nyerő) és jelenleg a harmadik helyen álló Dorog a 13. helyezett, (sokkal) szebb napokat is megélt Haladást látja vendégül. A szombathelyi klub eddig mindössze egy pontot szerzett (az első fordulóban Veszprémben játszott 1–1-et), szerdán hazai pályától kapott ki a Bicskétől 2–0-ra. A Dorog eddig mindhárom tétmeccsét megnyerte a szezonban (a Magyar Kupában is továbbjutott a csapat) és most is jó esélye van a győzelmi sorozat folytatására. 
 

Opus Tigáz Tatabánya– Puskás Akadémia FC II. 
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 17.30 
A Tatabánya szerdán egy ráadásban kapott góllal meglepő, 3–2-es vereséget szenvedett Sopronban és a hatodik helyre csúszott vissza. A Puskás Akadémia II. a Bányászhoz hasonlóan egy-egy győzelemmel és vereséggel rendelkezik és (éppen a Tatabánya mögött) a nyolcadik helyen áll. Ha a Tatabánya bajnoki címet szeretne nyerni (márpedig ez a kimondott cél), hoznia kell a szomszédvári rangadót. 
 

Bicskei TC– Ikoba Beton Zsámbék 
Bicske, vasárnap, 17.30 
Az újonc Zsámbék eddig mindkét mérkőzését elveszítette és a 16., utolsó helyen áll a bajnokságban. Az előző szezonban második helyen végző, jelenleg kilencedik Bicske eddig három pontot gyűjtött és idegenben is esélyesebbnek tűnik. 
 

Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE 
Mosonmagyaróvár, vasárnap, 17.30 
Rosszul kezdte a bajnokságot a KVSE, amely két vereséggel a 14., kieső helyet foglalja el a tabellán. A Komáromnak ezúttal sem lesz könnyű dolga, hiszen a bajnoki címvédő Mosonmagyaróvárhoz látogat. Az óváriak nem a legjobban kezdték a szezont, három pontjukkal a 10. helyen állnak, ettől függetlenül a Komáromnak nem lesz könnyű dolga ellenük. 

 

