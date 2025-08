Két amerikai kosarassal erősített az Oroszlány

Az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő MVM-OSE Lions a napokban két amerikai kosárlabdázó érkezését jelentette be.

Gage Davis McMurrin az MVM-OSE Lions egyik új szerzeménye

Remek pedigrével érkeznek az MVM-OSE Lions új játékosai



A 198 cm magas, 24 éves, hármas poszton bevethető Shaun Bernard Doss 2023-ban az Arkansas-Pine Bluff Golden Lions csapatában zárta pályafutását az Egyesült Államok egyetemi bajnokságában (NCAA), ahol vezéregyéniség volt. Végzős évében 17,7 pontot, 4,6 lepattanót és 2,2 gólpasszt átlagolt, ezzel csapata egyik legmeghatározóbb játékosának számított, támadásban és védekezésben is húzóembernek bizonyult. Kimagasló pontszerző képessége, atletikussága és játékolvasása már egyetemi szinten is komoly figyelmet kapott. Doss NCAA-karrierje során a Southern Illinois csapatában is megfordult. A 2023-24-es szezonban a finn KTP együttesében 13,3 pontot és 3,3 lepattanót átlagolt, az előző idényben pedig a svájci Starwings Regio Basel csapatánál játszott, melynél kiemelkedő formát mutatott: 21,4 pontot, 4,8 lepattanót és 2,2 asszisztot ért el a svájci élvonalban.

A 195 cm magas, 84 kg-os Gage Davis McMurrin a St. Cloud State csapatánál kezdte egyetemi karrierjét, ahol támadásban vezérré nőtte ki magát: végzős évében (2019) 26 pontot, 7,5 lepattanót és 3,3 asszisztot átlagolt. Később Németországban (Basketball Löwen Braunschweig), Dániában (Horsens IC), Olaszországban (AE Roma, Pistoia), Finnországban (BC Nokia), Lettországban (VEF Riga) és Mexikóban (Ostioneros de Guaymas) is légióskodott. Gage sokoldalúságával, hatékony pontszerző képességével és fizikális játékával képes kombinálni a betöréseket, a külső dobásokat és a lepattanózást. Kiváló százalékai és stabil játéka biztonságot jelenthet az 1-2-es poszton.