Kosárlabda

40 perce

Amerikai kosarassal erősített az MVM-OSE Lions

Címkék#MVM-OSE Lions#kosárlabda NB I/A#Brandon Randolph

Újabb amerikai játékost igazolt az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő oroszlányi csapat. Az MVM-OSE Lions legújabb szerzeménye Brandon Randolph.

Kun Attila

Az MVM-OSE Lions Facebook-oldalán számolt be legújabb igazolásáról. A 30 éves Kenneth Brandon Randolph a luxemburgi T71 Dudelange együttesétől érkezik Oroszlányba. Randolph az amerikai egyetemi bajnokságot követően számos európai országban (Románia, Ukrajna, Görögország, Izrael, Portugália, Dánia, Koszovó, Bulgária, Lengyelország, Luxemburg) játszott, legutóbbi csapatában kiváló számokat (24,4 pont; 7,6 lepattanó; 1,3 assziszt) produkált. 

MVM-OSE Lions: Brandon Randolph személyében új amerikai játéksot igazolt az MVM-OSE Lions
A Luxemburgból érkező Brandon Randolph az MVM-OSE Lions legújabb szerzeménye
Fotó: Stéphane Guillaume / Forrás: wort.lu

 

Brandon Randolph az MVM-OSE Lions negyedik külföldi játékosa


Az irányító poszton bevethető játékos a Lions negyedik külföldi játékosa a 2025-26-os szezonra a bosnyák Ismet Sejfics, valamint Randolph honfitársai, Shaun Bernard Doss és Gage Davis McMurrin mellett.

 

