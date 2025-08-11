1 órája
Amerikai kosarassal erősített az MVM-OSE Lions
Újabb amerikai játékost igazolt az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő oroszlányi csapat. Az MVM-OSE Lions legújabb szerzeménye Brandon Randolph.
Az MVM-OSE Lions Facebook-oldalán számolt be legújabb igazolásáról. A 30 éves Kenneth Brandon Randolph a luxemburgi T71 Dudelange együttesétől érkezik Oroszlányba. Randolph az amerikai egyetemi bajnokságot követően számos európai országban (Románia, Ukrajna, Görögország, Izrael, Portugália, Dánia, Koszovó, Bulgária, Lengyelország, Luxemburg) játszott, legutóbbi csapatában kiváló számokat (24,4 pont; 7,6 lepattanó; 1,3 assziszt) produkált.
Brandon Randolph az MVM-OSE Lions negyedik külföldi játékosa
Az irányító poszton bevethető játékos a Lions negyedik külföldi játékosa a 2025-26-os szezonra a bosnyák Ismet Sejfics, valamint Randolph honfitársai, Shaun Bernard Doss és Gage Davis McMurrin mellett.