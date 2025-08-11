Amerikai kosarassal erősített az MVM-OSE Lions

Az MVM-OSE Lions Facebook-oldalán számolt be legújabb igazolásáról. A 30 éves Kenneth Brandon Randolph a luxemburgi T71 Dudelange együttesétől érkezik Oroszlányba. Randolph az amerikai egyetemi bajnokságot követően számos európai országban (Románia, Ukrajna, Görögország, Izrael, Portugália, Dánia, Koszovó, Bulgária, Lengyelország, Luxemburg) játszott, legutóbbi csapatában kiváló számokat (24,4 pont; 7,6 lepattanó; 1,3 assziszt) produkált.

A Luxemburgból érkező Brandon Randolph az MVM-OSE Lions legújabb szerzeménye

Fotó: Stéphane Guillaume / Forrás: wort.lu

Brandon Randolph az MVM-OSE Lions negyedik külföldi játékosa



Az irányító poszton bevethető játékos a Lions negyedik külföldi játékosa a 2025-26-os szezonra a bosnyák Ismet Sejfics, valamint Randolph honfitársai, Shaun Bernard Doss és Gage Davis McMurrin mellett.