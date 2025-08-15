augusztus 15., péntek

Mária névnap

25°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Visszatért a szeretett edző a tatabányai kézilabdázókhoz

Címkék#MOL Tatabánya KC#Yuga Enomoto#Kék Tigrisek#Vladan Matics#felkészülési mérkőzés

Régi-új arcok bukkantak fel a Kék Tigriseknél. A Mol Tatabánya korábbi vezetőedzője, Vladan Matics visszatért egykori sikereinek helyszínére.

Kemma.hu
Visszatért a szeretett edző a tatabányai kézilabdázókhoz

Vladan Matics (jobbra) visszatért Tatabányára

Forrás: Tatabányai Handball

Nem akármilyen vendég érkezett a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnokba. Az előző szezonban Magyar Kupa-bronzérmes Mol Tatabánya egykori trénere, Vladan Matics egy edzőmérkőzés erejéig látogatott el ismét a bányászvárosba. A hétközi felkészülési találkozó a hazaiak sikerével zárult, miután a Bányász 32–26-ra legyőzte a szintén az Európa-kupában érdekelt Vojvodina együttesét.

Régi-új arcok bukkantak fel a Kék Tigriseknél. A Mol Tatabánya korábbi vezetőedzője, Vladan Matics visszatért egykori sikereinek helyszínére.
Mol Tatabánya: háromból három győzelem a felkészülési idényben
Forrás: Tatabánya Kézilabda Club

Mol Tatabánya: eddig hibátlan

A Tatabánya élvonalbeli férfikézilabda-csapata jó formában indította a felkészülési szezont, ugyanis az eddig lejátszott három mérkőzésből mindhármat bezsebelte. 

A magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a Tatabánya egykori edzője (2014-21), Vladan Matics által irányított Vojvodina az első félidő végén még kétgólos előnyben volt a hazaiakkal szemben (16–18). A folytatásban azonban a Kék Tigrisek akarata érvényesült: 32–26 arányban a Mol Tatabánya diadalmaskodott.

A Bányász korábbi idegenlégiósa, a 24 éves japán Yuga Enomoto az előző idény végén a szerbekhez igazolt.

Tóth Edmond vezetőedző együttese a múlt héten az élvonalbeli újonc Budai Farkasok ellen diadalmaskodott (34–28), augusztus legelején pedig az ETO University HT csapatát múlta felül (36–31).

Remek sorozatot produkálnak a Kék Tigrisek

A terhelés csúcsidőszakában járunk, egy hét alatt két meccsel. A második félidőre sikerült felőrölnünk ellenfelünket.

– értékelt az összecsapást követően a Tatabánya másodedzője, Tóth Károly.

Az előző idényben Magyar Kupa-bronzérmes Mol Tatabánya a HE-DO B Braun Gyöngyös együttese ellen nyitja a férfi kézilabda NB I-es bajnokságot. A nyitó forduló hivatalos játéknapja: szeptember 7.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu