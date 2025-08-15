Visszatért a szeretett edző a tatabányai kézilabdázókhoz

Nem akármilyen vendég érkezett a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnokba. Az előző szezonban Magyar Kupa-bronzérmes Mol Tatabánya egykori trénere, Vladan Matics egy edzőmérkőzés erejéig látogatott el ismét a bányászvárosba. A hétközi felkészülési találkozó a hazaiak sikerével zárult, miután a Bányász 32–26-ra legyőzte a szintén az Európa-kupában érdekelt Vojvodina együttesét.

Mol Tatabánya: háromból három győzelem a felkészülési idényben

Forrás: Tatabánya Kézilabda Club

Mol Tatabánya: eddig hibátlan

A Tatabánya élvonalbeli férfikézilabda-csapata jó formában indította a felkészülési szezont, ugyanis az eddig lejátszott három mérkőzésből mindhármat bezsebelte.

A magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a Tatabánya egykori edzője (2014-21), Vladan Matics által irányított Vojvodina az első félidő végén még kétgólos előnyben volt a hazaiakkal szemben (16–18). A folytatásban azonban a Kék Tigrisek akarata érvényesült: 32–26 arányban a Mol Tatabánya diadalmaskodott.

A Bányász korábbi idegenlégiósa, a 24 éves japán Yuga Enomoto az előző idény végén a szerbekhez igazolt.

Tóth Edmond vezetőedző együttese a múlt héten az élvonalbeli újonc Budai Farkasok ellen diadalmaskodott (34–28), augusztus legelején pedig az ETO University HT csapatát múlta felül (36–31).

Remek sorozatot produkálnak a Kék Tigrisek

A terhelés csúcsidőszakában járunk, egy hét alatt két meccsel. A második félidőre sikerült felőrölnünk ellenfelünket.

– értékelt az összecsapást követően a Tatabánya másodedzője, Tóth Károly.