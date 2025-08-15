1 órája
Visszatért a szeretett edző a tatabányai kézilabdázókhoz
Régi-új arcok bukkantak fel a Kék Tigriseknél. A Mol Tatabánya korábbi vezetőedzője, Vladan Matics visszatért egykori sikereinek helyszínére.
Vladan Matics (jobbra) visszatért Tatabányára
Forrás: Tatabányai Handball
Nem akármilyen vendég érkezett a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnokba. Az előző szezonban Magyar Kupa-bronzérmes Mol Tatabánya egykori trénere, Vladan Matics egy edzőmérkőzés erejéig látogatott el ismét a bányászvárosba. A hétközi felkészülési találkozó a hazaiak sikerével zárult, miután a Bányász 32–26-ra legyőzte a szintén az Európa-kupában érdekelt Vojvodina együttesét.
Mol Tatabánya: eddig hibátlan
A Tatabánya élvonalbeli férfikézilabda-csapata jó formában indította a felkészülési szezont, ugyanis az eddig lejátszott három mérkőzésből mindhármat bezsebelte.
A magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a Tatabánya egykori edzője (2014-21), Vladan Matics által irányított Vojvodina az első félidő végén még kétgólos előnyben volt a hazaiakkal szemben (16–18). A folytatásban azonban a Kék Tigrisek akarata érvényesült: 32–26 arányban a Mol Tatabánya diadalmaskodott.
A Bányász korábbi idegenlégiósa, a 24 éves japán Yuga Enomoto az előző idény végén a szerbekhez igazolt.
Tóth Edmond vezetőedző együttese a múlt héten az élvonalbeli újonc Budai Farkasok ellen diadalmaskodott (34–28), augusztus legelején pedig az ETO University HT csapatát múlta felül (36–31).
Remek sorozatot produkálnak a Kék Tigrisek
A terhelés csúcsidőszakában járunk, egy hét alatt két meccsel. A második félidőre sikerült felőrölnünk ellenfelünket.
– értékelt az összecsapást követően a Tatabánya másodedzője, Tóth Károly.
Az előző idényben Magyar Kupa-bronzérmes Mol Tatabánya a HE-DO B Braun Gyöngyös együttese ellen nyitja a férfi kézilabda NB I-es bajnokságot. A nyitó forduló hivatalos játéknapja: szeptember 7.
Dráma a köbön: az utolsó másodpercben kapott ki a tatabányai játékossal felálló magyar válogatott a vb-n