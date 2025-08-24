57 perce
Isten éltesse! Hetven éves lett a világbajnoki érmes tatabányai klublegenda
Szombaton ünnepelte 70. születésnapját Kontra Zsolt. A Mol Tatabánya klublegendája jelenleg a csapat technikai vezetőjeként tevékenykedik.
Szombaton lett 70 éves a tatabányai férfi kézilabda-csapat emblematikus alakja, Kontra Zsolt. A Kék Tigrisek kiválósága 198 alkalommal erősítette a magyar férfi kézilabda-válogatottat. A Mol Tatabánya nélküle mindmáig elképzelhetetlen: jelenleg technikai vezetőként dolgozik a patinás együttes hazai és nemzetközi sikereiért.
Mol Tatabánya KC: születésnapos klublegenda
A magyar válogatott legendája 1975 és 1988 között meghatározó szerepet töltött be a nemzeti együttes életében, melyben összesen 523 gólt szerzett.
Kontra Zsolt 1955-ben egy erdész család gyermekeként született Sopronban. Először Matkón találkozott a kézilabdával, ahol alsó tagozatos éveit töltötte, majd tíz éves korában Kecskemétre költözött családjával, ahol a cselgánccsal is megismerkedett.
1976-ban Székesfehérvár érintésével került Tatabányára, a következő tíz évben pedig a bányászváros csapatát erősítette. Legnagyobb sikerei helyszínén jelenleg technikai vezetőként segíti az együttes mindennapjait.
Sikerei a magyar válogatottban
Kontra Zsolt 1975-ben Csehszlovákia ellen debütált a magyar válogatottban, majd egy évvel később a montreali olimpián is pályára léphetett. Négy évvel később NB I-es gólkirályként szerepelt a moszkvai játékokon. Mindkét olimpián pontszerző helyen végzett a nemzeti együttessel. Az 1986-os svájci világbajnokságon ezüstéremhez segítette a magyar csapatot.
A Tatabányával 1978-ban és 1979-ben bajnoki címet ünnepelhetett, akárcsak 1984-ben – még éppen a veszprémi uralom előtt.
Sportpályafutása az ausztriai Linzben ért véget 1990-ben.
KONTRA ZSOLT
sportága: kézilabda
posztja: balszélső
születési idő, hely: 1955. augusztus 23., Sopron
klubjai: Kecskeméti Építők (1968–1974), Honvéd Szondy SE (1974–1976), Tatabányai Bányász SC (1976–1986), ASKÖ Linz (osztrák, 1986–1990)
olimpiai eredménye: 4. hely az 1980-as moszkvai játékokon, 6. hely az 1976-os montreali játékokon)
további kiemelkedő eredményei: vb-2. (Svájc, 1986), 2x vb-9. (Dánia, 1978; NSZK, 1982), 2x IBV-3. (1973, 1974), 3x magyar bajnok (1978, 1979, 1984), MNK-győztes (1978), az NB I gólkirálya (1980), 2x világválogatott (1980).
