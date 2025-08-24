Isten éltesse! Hetven éves lett a világbajnoki érmes tatabányai klublegenda

Szombaton lett 70 éves a tatabányai férfi kézilabda-csapat emblematikus alakja, Kontra Zsolt. A Kék Tigrisek kiválósága 198 alkalommal erősítette a magyar férfi kézilabda-válogatottat. A Mol Tatabánya nélküle mindmáig elképzelhetetlen: jelenleg technikai vezetőként dolgozik a patinás együttes hazai és nemzetközi sikereiért.

A Mol Tatabánya klublegendája, Kontra Zsolt szombaton lett 70 éves

Forrás: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

Mol Tatabánya KC: születésnapos klublegenda

A magyar válogatott legendája 1975 és 1988 között meghatározó szerepet töltött be a nemzeti együttes életében, melyben összesen 523 gólt szerzett.

Kontra Zsolt 1955-ben egy erdész család gyermekeként született Sopronban. Először Matkón találkozott a kézilabdával, ahol alsó tagozatos éveit töltötte, majd tíz éves korában Kecskemétre költözött családjával, ahol a cselgánccsal is megismerkedett.

1976-ban Székesfehérvár érintésével került Tatabányára, a következő tíz évben pedig a bányászváros csapatát erősítette. Legnagyobb sikerei helyszínén jelenleg technikai vezetőként segíti az együttes mindennapjait.

Sikerei a magyar válogatottban

Kontra Zsolt 1975-ben Csehszlovákia ellen debütált a magyar válogatottban, majd egy évvel később a montreali olimpián is pályára léphetett. Négy évvel később NB I-es gólkirályként szerepelt a moszkvai játékokon. Mindkét olimpián pontszerző helyen végzett a nemzeti együttessel. Az 1986-os svájci világbajnokságon ezüstéremhez segítette a magyar csapatot.

A Tatabányával 1978-ban és 1979-ben bajnoki címet ünnepelhetett, akárcsak 1984-ben – még éppen a veszprémi uralom előtt.

Sportpályafutása az ausztriai Linzben ért véget 1990-ben.