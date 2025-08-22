A Tatabánya eredményessége a csapat fejlődésének tempóján is múlik

Egy hét múlva zárja a felkészülési szezont az előző idényben a férfi kézilabda NB I negyedik helyezettje és a Magyar Kupa-bronzérmes Kék Tigrisek együttese. A MOL Tatabánya KC augusztus 29-én hazai pályán vívja az utolsó előkészületi meccsét, mégpedig a PLER ellen. A bajnokság szeptember elején indul, az Európa Kupában pedig norvég riválissal, a Naerbo IL együttesével találkozik majd Tóth Edmond gárdája, mégpedig a sorozat második fordulójában. Tóth Edmond óriási konkurenciával számol az élvonalbeli férfikézilabda-bajnokság következő szezonjában.

Mol Tatabánya: a közösség már most is nagyon jó a Kék Tigriseknél, de a csapatépítés még hosszú folyamat lesz a nemrégiben kinevezett vezetőedző, Tóth Edmond szerint

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mol Tatabánya: megszólalt az új vezetőedző

Négy hét közös munkát és négy, sikerrel megvívott edzőmérkőzést követően már tényleges tapasztalatokról számolhatott be a vezetőedző.

– A felkészülés a szokásos felméréssel, majd egy csapat­összetartással indult – fogalmazott a Kék Tigrisek új mestere.

– Az eddigi tapasztalatok abszolút kedvezőek. A csapat hozzáállása jó, a játékosok mennek, hajtanak, jól dolgoznak.

Fontos győzelmek a felkészülési szezonban

A Tatabánya az alapozás során kétszer legyőzte a hozzá hasonlóan Európa Kupa-induló szerb Vojvodinát. Pozsonyban nyert a Győr ellen és a Budai Farkasok két vállra fektetése sem jelentett különösebb problémát.

– Egyelőre még ott tartunk, hogy a játékosok akarattal, küzdeni tudással pótolják az összeszokottság hiányát – emelte ki Tóth Edmond.

– A teljes összecsiszolódást az is hátráltatja kissé, hogy szinte folyamatosan hárman-négyen kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódnak, illetve a felépült sportolókat is csak fokozatosan lehet terhelni, bevetni. Azaz a komplett csapattól, a teljes kerettől még messze vagyunk.

Reális cél lehet a dobogó?

– Klubunk azon fáradozik, hogy mi minél eredményesebben építkezhessünk, ám, hogy a társaság milyen tempóban tud fejlődni, azt nem lehet megjósolni. Az előrelépéshez idő kell. Én is hároméves szerződést kaptam, hogy legyen egyfajta stabilitás a csapatépítéshez. De az is tény, hogy kőkemény a konkurencia. A 3–6. helyek valamelyikére várjuk az új szezonban az együttest. Ám óriási a rivalizálás, legalább három-négy alakulat pályázik jó eséllyel akár a dobogóra is – zárta gondolatait a szakember.

A Kék Tigrisek új mestere Tóth Edmond mögött húszéves kézilabdás pályafutás áll, hiszen már 16 évesen az élvonalban játszott és csak 38 évesen fejezte be az aktív játékot. Eközben megfordult az első osztályú Győrben, Kecskeméten, a spanyol bajnokságban és Dunaújvárosban is, ahol a MOL Tatabánya KC elnökével, Marosi Lászlóval együtt bajnoki címet szerzett. Még aktív versenyzőként tudatosan készült az edzői pályára. Először az NB I. B-ben, Lajosmizsén ült a kispadra, majd visszatért Kecskemétre, hogy a hírös város gárdáját irányítsa. Ezt követőn az első osztályú Eger szakvezetője lett és kis híján tíz évig dirigálta a Heves vármegyei együttest. Onnan vezetett az útja Tatabányára, ahol három évre kötelezte el magát. Érdekesség, hogy spanyol klubjában, az SD Octavio Vigo együttesénél együtt játszott jelenlegi játékosával, a spanyol származású Pedro Rodríguezzel, utóbbi akkoriban került fel a felnőttkeretbe.

Jelentős változások a keretben

A 2024/25-ös pontvadászatban bajnoki negyedik és a Magyar Kupában bronzérmes kék-fehéreknél a „régi” gárdából mindössze heten – Székely Márton, Éles Benedek, Ignacio Plaza, Pedro Rodríguez, Baptiste Damatrin, Matej Havran és Patrick Lemos – maradtak.