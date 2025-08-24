1 órája
Tatabányai sikerrel zárult a vármegyei rangadó
A Dorog és a Komárom után a Tatabánya is ott van a 64 között. A labdarúgó Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában három Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt.
Kialakult a legjobb 64 mezőnye az országos kupaporondon. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójából egy vármegyei érdekeltségű párosítás maradt vasárnapra. A másodosztályból az előző idény végén kiesett Tatabánya három gólos győzelmet aratott Nyergesújfalun.
Mol Magyar Kupa: két meccset nyert a Tatabánya
Egészen az első negyed óra végéig kellett várni az első gólra, amikor Kovács István vette be a hazaiak kapuját. A felek 1–0-s tatabányai vezetéssel mentek szünetre az első játékrész végén.
A folytatásban a Komáromból igazolt Sandal Dominik talált be (2–0), majd a végjátékban Szegleti Gergely szabadrúgásból beköszönt, kialakítva a 3–0-s végeredményt.ó, így a területi első osztályban szereplő Nyergesújfalu egy győztesen megvívott párharc után búcsúzott a küzdelmektől.
Ahogy arról már szombaton beszámoltunk, a területi élvonalban érdekelt Koppánymonostor és a Sárisáp ebben a kanyarban búcsúzott.
Labdarúgás, Magyar Kupa, 2. forduló (a legjobb 64 közé jutásért)
Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–3
Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Erdélyi Balázs (Holpár Gergely és Cseresznyák Csaba Ádám).
Gólszerzők: Kovács (15.), Sandal (50.), Szegleti (80.).
Mikor lesz a következő kör sorsolása?
A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását hétfőn 18 órakor rendezik, melyet élőben közvetíti az M4 Sport. A golyók kihúzásánál szűkebb hazánkból az Opus Tigáz Tatabánya mellett a Dorogi FC és a Komárom VSE lesz érdekelt. Ebben a körben kapcsolódnak be az első-, illetve a másodosztályú csapatok.
Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya