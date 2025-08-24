augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Tatabányai sikerrel zárult a vármegyei rangadó

Címkék#MOL Magyar Kupa#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#Komárom VSE#Nyergesújfalu#labdarúgás

A Dorog és a Komárom után a Tatabánya is ott van a 64 között. A labdarúgó Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában három Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt.

Luter Márk

Kialakult a legjobb 64 mezőnye az országos kupaporondon. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójából egy vármegyei érdekeltségű párosítás maradt vasárnapra. A másodosztályból az előző idény végén kiesett Tatabánya három gólos győzelmet aratott Nyergesújfalun.

A Dorog és a Komárom után a Tatabánya is ott van a 64 között. A labdarúgó Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában három Komárom-Esztergomi csapat lesz érdekelt.
Mol Magyar Kupa: az Opus Tigáz Tatabánya ott lesz a harmadik körben
Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

Mol Magyar Kupa: két meccset nyert a Tatabánya

Egészen az első negyed óra végéig kellett várni az első gólra, amikor Kovács István vette be a hazaiak kapuját. A felek 1–0-s tatabányai vezetéssel mentek szünetre az első játékrész végén.

A folytatásban a Komáromból igazolt Sandal Dominik talált be (2–0), majd a végjátékban Szegleti Gergely szabadrúgásból beköszönt, kialakítva a 3–0-s végeredményt.ó, így a területi első osztályban szereplő Nyergesújfalu egy győztesen megvívott párharc után búcsúzott a küzdelmektől.

Ahogy arról már szombaton beszámoltunk, a területi élvonalban érdekelt Koppánymonostor és a Sárisáp ebben a kanyarban búcsúzott.

Labdarúgás, Magyar Kupa, 2. forduló (a legjobb 64 közé jutásért)

Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–3

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Erdélyi Balázs (Holpár Gergely és Cseresznyák Csaba Ádám).

Gólszerzők: Kovács (15.), Sandal (50.), Szegleti (80.).

Mikor lesz a következő kör sorsolása?

A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását hétfőn 18 órakor rendezik, melyet élőben közvetíti az M4 Sport. A golyók kihúzásánál szűkebb hazánkból az Opus Tigáz Tatabánya mellett a Dorogi FC és a Komárom VSE lesz érdekelt. Ebben a körben kapcsolódnak be az első-, illetve a másodosztályú csapatok.

 

