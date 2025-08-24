Tatabányai sikerrel zárult a vármegyei rangadó

Kialakult a legjobb 64 mezőnye az országos kupaporondon. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójából egy vármegyei érdekeltségű párosítás maradt vasárnapra. A másodosztályból az előző idény végén kiesett Tatabánya három gólos győzelmet aratott Nyergesújfalun.

Mol Magyar Kupa: az Opus Tigáz Tatabánya ott lesz a harmadik körben

Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

Mol Magyar Kupa: két meccset nyert a Tatabánya

Egészen az első negyed óra végéig kellett várni az első gólra, amikor Kovács István vette be a hazaiak kapuját. A felek 1–0-s tatabányai vezetéssel mentek szünetre az első játékrész végén.

A folytatásban a Komáromból igazolt Sandal Dominik talált be (2–0), majd a végjátékban Szegleti Gergely szabadrúgásból beköszönt, kialakítva a 3–0-s végeredményt.ó, így a területi első osztályban szereplő Nyergesújfalu egy győztesen megvívott párharc után búcsúzott a küzdelmektől.

Ahogy arról már szombaton beszámoltunk, a területi élvonalban érdekelt Koppánymonostor és a Sárisáp ebben a kanyarban búcsúzott.

Labdarúgás, Magyar Kupa, 2. forduló (a legjobb 64 közé jutásért) Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–3 Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Erdélyi Balázs (Holpár Gergely és Cseresznyák Csaba Ádám). Gólszerzők: Kovács (15.), Sandal (50.), Szegleti (80.).

Mikor lesz a következő kör sorsolása?