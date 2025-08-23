Magyar Kupa: felemás szereplés a Komárom-Esztergomi csapatoktól

Négy Komárom-Esztergomi együttes lépett pályára az országos kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójának szombati játéknapja két vármegyei sikert hozott. Szűkebb hazánk harmadosztályú csapatai hozták a kötelezőt, míg a vármegyei első osztályban érdekelt gárdák alulmaradtak azonos divízióban szereplő riválisukkal szemben.

Mol Magyar Kupa: a Komárom VSE hozta a kötelezőt a Balaton északi partján

Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Mol Magyar Kupa: felemás szombati játéknap

A harmadosztály második helyén álló Dorog utolsó percben szerzett góljával 1–0-ra győzött a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. divízióban szereplő Kapuváron, így a legjobb 64 közé jutott.

A bányászvárosiak győztes találatát Gula Boldizsár jegyezte.

Az ugyancsak NB III-ban szereplő Komárom VSE 2–1-arányban diadalmaskodott az eggyel alacsonyabb osztályú Balatonalmádi otthonában.

Nem jöttünk ki jól a hasonszőrűek csatáiból

A vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor hosszabbításban 2-1-re maradt alul a Sárvárral szemben.

A vasi együttes a 105. percben Csonka Dániel találatával tett pontot a mérkőzés végére.

A Sárisáp számára ugyancsak a második körben zárult a labdarúgó Magyar Kupa, miután 2–1-re vereséget szenvedett a Vas vármegyei Szarvaskend együttesétől.

A komáromi együttes hiába játszott az első játékrész végétől kezdve több mint 45 percig emberelőnyben, nem tudott élni az adódó lehetőséggel.

Az Opus Tigáz Tatabánya vasárnap 16.30 órakor lép pályára Nyergesújfalun.