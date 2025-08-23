18 perce
Magyar Kupa: felemás szereplés a Komárom-Esztergomi csapatoktól
A Dorog és a Komárom hozta a kötelezőt a hazai kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójában két vármegyei siker született.
Négy Komárom-Esztergomi együttes lépett pályára az országos kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójának szombati játéknapja két vármegyei sikert hozott. Szűkebb hazánk harmadosztályú csapatai hozták a kötelezőt, míg a vármegyei első osztályban érdekelt gárdák alulmaradtak azonos divízióban szereplő riválisukkal szemben.
Mol Magyar Kupa: felemás szombati játéknap
A harmadosztály második helyén álló Dorog utolsó percben szerzett góljával 1–0-ra győzött a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. divízióban szereplő Kapuváron, így a legjobb 64 közé jutott.
A bányászvárosiak győztes találatát Gula Boldizsár jegyezte.
Az ugyancsak NB III-ban szereplő Komárom VSE 2–1-arányban diadalmaskodott az eggyel alacsonyabb osztályú Balatonalmádi otthonában.
Nem jöttünk ki jól a hasonszőrűek csatáiból
A vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor hosszabbításban 2-1-re maradt alul a Sárvárral szemben.
A vasi együttes a 105. percben Csonka Dániel találatával tett pontot a mérkőzés végére.
A Sárisáp számára ugyancsak a második körben zárult a labdarúgó Magyar Kupa, miután 2–1-re vereséget szenvedett a Vas vármegyei Szarvaskend együttesétől.
A komáromi együttes hiába játszott az első játékrész végétől kezdve több mint 45 percig emberelőnyben, nem tudott élni az adódó lehetőséggel.
Az Opus Tigáz Tatabánya vasárnap 16.30 órakor lép pályára Nyergesújfalun.
Labdarúgás, Mol Magyar Kupa, 2. forduló:
- Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III) 0–1
Gólszerző: Gula (94.).
- Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III) 1–2
Gólszerzők: Ács (66.), illetve Batizi-Pócsi (26.), Csöngei (74.).
- Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.) 1–2
Gólszerzők: Valkó (7.), illetve Ódor (63.), Csonka (105.)
- Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.) 1–2
Gólszerzők: Manga (51.), illetve Niksz (62.), Velekei (79.).
Kiállítva: Válent (84.), illetve Meskó (38.).
Vasárnap, 16.30:
- Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)
Magyar Kupa: pikáns derbit vív a harmadosztályban vergődő Tatabánya