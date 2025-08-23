augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Magyar Kupa: felemás szereplés a Komárom-Esztergomi csapatoktól

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Dorogi FC#Nyergesújfalu SE#Koppánymonostori SE#Sárisápi BSE#Mol Magyar Kupa#Komárom VSE#megyefoci#labdarúgás

A Dorog és a Komárom hozta a kötelezőt a hazai kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójában két vármegyei siker született.

Luter Márk

Négy Komárom-Esztergomi együttes lépett pályára az országos kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójának szombati játéknapja két vármegyei sikert hozott. Szűkebb hazánk harmadosztályú csapatai hozták a kötelezőt, míg a vármegyei első osztályban érdekelt gárdák alulmaradtak azonos divízióban szereplő riválisukkal szemben.

A Dorog és a Komárom hozta a kötelezőt a hazai kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa második fordulójában két vármegyei siker született.
Mol Magyar Kupa: a Komárom VSE hozta a kötelezőt a Balaton északi partján
Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Mol Magyar Kupa: felemás szombati játéknap

A harmadosztály második helyén álló Dorog utolsó percben szerzett góljával 1–0-ra győzött a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. divízióban szereplő Kapuváron, így a legjobb 64 közé jutott.

A bányászvárosiak győztes találatát Gula Boldizsár jegyezte.

Az ugyancsak NB III-ban szereplő Komárom VSE 2–1-arányban diadalmaskodott az eggyel alacsonyabb osztályú Balatonalmádi otthonában.

Nem jöttünk ki jól a hasonszőrűek csatáiból

A vármegyei kupacímvédő Koppánymonostor hosszabbításban 2-1-re maradt alul a Sárvárral szemben. 

A vasi együttes a 105. percben Csonka Dániel találatával tett pontot a mérkőzés végére.

A Sárisáp számára ugyancsak a második körben zárult a labdarúgó Magyar Kupa, miután 2–1-re vereséget szenvedett a Vas vármegyei Szarvaskend együttesétől.

A komáromi együttes hiába játszott az első játékrész végétől kezdve több mint 45 percig emberelőnyben, nem tudott élni az adódó lehetőséggel.

Az Opus Tigáz Tatabánya vasárnap 16.30 órakor lép pályára Nyergesújfalun.

Labdarúgás, Mol Magyar Kupa, 2. forduló:

  • Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III) 0–1

Gólszerző: Gula (94.).

  • Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III) 1–2

Gólszerzők: Ács (66.), illetve Batizi-Pócsi (26.), Csöngei (74.).

  • Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.) 1–2

Gólszerzők: Valkó (7.), illetve Ódor (63.), Csonka (105.)

  • Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.) 1–2

Gólszerzők: Manga (51.), illetve Niksz (62.), Velekei (79.).

Kiállítva: Válent (84.), illetve Meskó (38.).

Vasárnap, 16.30:

  • Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu