Mol Magyar Kupa

1 órája

Sorsoltak: elkerülték a nagyágyúkat harmadosztályú csapataink a Magyar Kupában

Mol Magyar Kupa

Hétfő este kisorsolták a legjobb 64 közötti párosításokat. A labdarúgó Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában három csapatunk lesz érdekelt.

Luter Márk

Hétfő este az M4 Sport stúdiójában derült fény arra, hogy mely csapatok mérkőznek meg egymás ellen a legjobb 32 közé jutásért az országos kupasorozatban. A labdarúgó Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában három harmadosztályú együttesünknek szurkolhatunk. A Tatabánya a Balatonfüred és a Nyergesújfalu, a Dorog a Ménfőcsanak és a Kapuvár, míg a Komárom a Pápa, illetve a Balatonalmádi legyőzésével jutott be a 64 közé. A sorsolás érdekessége volt, hogy a korábbi Bányász-legenda, az egyszeres válogatott csatár, Plotár Gyula húzta ki a golyókat a gömbből.

Mol Magyar Kupa: az Opus Tigáz Tatabánya a Soroksárt fogadja
Forrás: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

Mol Magyar Kupa: nem kaptunk NB I-es riválist

A harmadosztályba visszaesett Opus Tigáz Tatabánya hazai pályán fogadja a másodosztályú Soroksárt. A pályafutása végén Komárom, Szárliget és Bajót színeiben is pályára lépő Plotár tehát egy osztállyal magasabban rangsorolt csapatot húzott a Tatabányának.

A Bányász tavaly a negyedik fordulóban, egy látványos mérkőzésen búcsúzott a Puskás Akadémia ellen.

A Magyar Kupa előző kiírásában a nyolcaddöntőig jutó, az NB III-ban hibátlan mérleggel második Dorogi FC az NB II-ben ugyancsak második pozícióban lévő Szegedet látja vendégül.

A harmadik divízió 14., kieső helyén szerénykedő Komárom VSE kapta papíron a legkönnyebb ellenfelet, ugyanis a Győr-Moson-Sopron vármegyei élvonalban vitézkedő Mezőörs otthonában lép majd pályára.

A szomszédos vármegyei rivális a kupasorozat tavalyi évadának nyolcaddöntőjében 1-1-es rendes játékidő, majd hosszabbítás után tizenegyesekkel kapott csak ki a másodosztályú Vasas ellen. A Mezőörs az előző fordulóban a harmadik ligás Szombathelyi Haladásnál bizonyult jobbnak.

A Bajnokok-ligája rájátszásában érdekelt Ferencváros ellenfele a negyedosztályú Szarvaskend lesz.

A sorozat szabályairól és résztvevőiről röviden

Az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat maradt még versenyben.

Az NB I-es klubok egymással ebben a körben még nem találkozhatnak.

Az első három körben az alacsonyabban rangsorolt csapat a pályaválasztó.

A harmadik forduló hivatalos játéknapja szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

Labdarúgás, Magyar Kupa, a 3. fordulós párosítások

  • Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I)–Komárom VSE (NB III)
  • Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
  • Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

 

