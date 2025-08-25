Beszállt az OTP az esztergomi női kézilabdába, szintet lépnek Elek Gáborék

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Esztergomi Kézilabda Club: a Komárom-Esztergom vármegyei klub aranyfokozatú támogatói köréhez mostantól az OTP Bank is csatlakozik. A partnerség nemcsak a csapat működését erősíti, hanem az egész esztergomi közösség számára is üzenetet hordoz: a helyi sport értéket teremt, amelyhez az ország egyik legnagyobb pénzintézete is elköteleződött. A Mol Esztergom pénteken 18 órakor a Ferencváros elleni rangadóval kezdi meg szereplését a magyar élvonalban.

Mol Esztergom: az OTP lett a csapat új aranyfokozatú támogatója

Forrás: Esztergom Handball

Mol Esztergom: csapat és közösségépítő ereje van a támogatásnak

A hétfői sajtótájékoztatón az Esztergomi Kézilabda Club ügyvezetője, Ligeti András; Juhász Péter Tibor az OTP marketing és kommunikációs igazgatója; Németh József, az OTP dunántúli régiójának ügyvezető igazgatója; Elek Gábor vezetőedző vett részt.

A játékosok részéről Kisfaludy Anett csapatkapitány és a Ferencvárostól érkezett Szöllősi-Zácsik Szandra jelent meg.

Kisfaludy Anett, Elek Gábor és Ligeti András (balról jobbra) a sajtótájékoztatón

Forrás: Esztergom Handball

Az aláírás kapcsán Németh József, az OTP Bank Dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a bank számára a sport támogatása miért kiemelt jelentőségű:

A közösségek ereje nemcsak gazdasági, hanem emberi értékeket is teremt. Hiszünk abban, hogy a sport nem csupán verseny, hanem élmény, kapcsolat és összetartozás. Az OTP Bank támogatásával nemcsak a csapatot kívánja erősíteni, hanem azt az esztergomi közösséget is, amely nap mint nap szurkol, dolgozik és fejlődik. Ez az összefogás az, ami valódi értéket teremt – a pályán és azon túl is.

Az esztergomi kézilabda a piaci szereplőknek is bizonyított

A klub számára a támogatás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az elmúlt években megkezdett építkezés irányt mutatott a piaci szereplőknek is. Ligeti András, az Esztergomi Kézilabda Club ügyvezetője hangsúlyozta:

Büszkeséggel és örömmel jelentjük be, hogy klubunk aranyfokozatú támogatói köréhez immár az OTP Bank, az ország egyik meghatározó gazdasági szereplője is csatlakozott. Az új partner jelenléte lehetőséget teremt arra, hogy klubunk stabil és megbízható hátterét új szintre emeljük, amelyre hosszú távú céljainkat alapozzuk.

Hosszútávú megállapodást kötöttek

A megállapodás nem csupán a felnőtt csapatot érinti, hanem közvetetten az egész régió sportéletét. Az utánpótlás fejlesztése, a helyi fiatalok bevonása és a klub körüli közösség erősítése mind olyan cél, amelyet az OTP Bankkal közösen valósít meg a klub. Ezt Ligeti András is megerősítette:

– Kiemelten fontos számunkra, hogy ez nem pusztán egyszeri támogatás, hanem tartós, hosszú távra szóló együttműködési megállapodás, amely szilárd alapot biztosít jövőbeni céljaink megvalósításához.

Az OTP Bank megjelenése az EKC mellett egyben jelzésértékű is a magyar sport világában: a klub iránti bizalom annak köszönhető, hogy Esztergomban egy professzionális, értékalapú működés épült fel az elmúlt években. Ligeti András úgy fogalmazott:

Az OTP Bank bekapcsolódása világos visszaigazolás számunkra: értékalapú közösségépítő munkánk, a fiatalokba fektetett energia és a klub professzionalizációja iránti elkötelezettségünk vonzóvá tehető az ország vezető vállalatai számára is. Meggyőződésünk, hogy ez az együttműködés mindkét fél számára értéket teremt.

Irány a nemzetközi kupaporond

A támogatásnak köszönhetően az Esztergomi Kézilabda Club nemcsak anyagi értelemben léphet magasabb szintre, hanem presztízsben is. A partnerség új lehetőségeket teremt a klub számára a hazai és nemzetközi sportporondon való szerepléshez. Az EKC ebben az idényben a bajnoki bronzéremnek köszönhetően az Európa-ligában is bizonyíthat.

– Egy ilyen rangos pénzintézet támogatása nem csupán jelentős erőforrást, hanem kiemelkedő presztízst is biztosít klubunknak, és lehetővé teszi, hogy Esztergomot még markánsabban képviseljük a hazai és nemzetközi sportéletben. Hálával fogadjuk a bizalmat, és izgatottan tekintünk az előttünk álló közös sikerek felé – zárta gondolatait Ligeti András.

Az Esztergom a Vác 46–33-as legyőzésével zárta az előszezont.